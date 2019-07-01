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صور.. بدء التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ببورسعيد

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:46 ص
صور.. بدء التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ببورسعيد مستشفيات بورسعيد
بورسعيد- السيد فلاح - محمد فرج

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شهدت الساعات الأولى لبدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، إقبال من المواطنين للتسجيل للاشتراك فى المنظومة الجديدة التى شهدتها بورسعيد كأول محافظة تطبق فيها المنظومة.

وانطلقت منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد، فى 7 مستشفيات هى، مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة علاوة على 20 وحدة صحية، كمرحلة أولى على أن ينضم 12 واحدة للمنظومة فى المرحلة الثانية.

ومن المقرر أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية.

وتمثل الوحدات الصحية العمود الأساسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لانه من خلالها سيتم تحويل المريض إلى المستشفيات ثنائية الخدمة أو ثلاثيتها على حسب تشخيص الطبيب المتخصص بالوحدة.

وتعد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فى بورسعيد، حلم أنتظره المصريون كثيرًا، للحصول على خدمة طبية بمواصفات عالمية فى جميع التخصصات باشتراكات رمزية وتتحمل فيها الدولة تكلفة علاج لغير القادرين، وتنطلق مرحلتها الأولى اليوم بمحافظة بورسعيد وتغطى جميع المحافظات خلال خمس سنوات.

وبدأ من اليوم الإثنين وحتى الأول من سبتمبر، فى تسجيل المواطنين بمحافظة بورسعيد وتحصيل الاشتراكات، بمقر الوحدات الصحية أو وحدات الرعاية الأولية لفتح الملفات الطبية للمواطنين المنتفعين بالخدمة فى أرجاء المحافظة على أن يقوموا بعمل كشف طبى شامل للتعرف على التاريخ المرضى لهم وتسجيل البيانات كاملة.

ويبلغ عدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة فى محافظة بورسعيد 920 ألف مواطن، ويستغرق التسجيل فى المنظومة الجديدة شهرين وبعد انتهاء الشهرين بداية من إطلاق المشروع اليوم سيتم تسليم المستشفيات والوحدات الصحية كاملة لهيئة الرعاية الطبية المسؤلة بموجب القانون عن تقديم الخدمة فى المنظومة الجديدة.

وتتولى وزارة الصحة إدارة الفترة الانتقالية وهى فترة التشغيل التجريبى خلال شهر يوليو وأغسطس المقبلين، وبعدها سيتم تسليم الوحدات والمستشفيات إلى هيئة الرعاية الصحية، حيث يوجد 3 مستويات للرعاية الطبية للمنتفعين وهم وحدات الرعاية الأولية والخدمات الثنائية والترشلى كير.

ومن المقرر أن يسدد كل مريض فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بموجب نصوص القانون100  جنيه كمساهمة عن كل زيارة منزليه يقوم بها فريق التأمين الصحى للمريض ويتم سداد 10 % بحد أقصى ألف جنيه عند صرف الدواء ماعدا الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة فإنها تصرف مجانًا كما يتم سداد 10 % من إجمالى القيمة بحد أقصى 750 جنيهًا عند الإشاعات الطبية والمعملية وذلك غير المرتبطة بالأمراض المزمنة كما يتم سداد 5 % بحد أقصى 300 جنية للمرة الواحدة فى الأقسام الداخلية للمستشفيات ماعدا الأمراض المزمنة ما يعنى أن الكشف والعلاج للمصابين بأمراض مزمنة مجانًا 100%.

 

مستشفى التضامن ببورسعيد (2)

مستشفى التضامن ببورسعيد (2)

 

مستشفى التضامن ببورسعيد (4)
مستشفى التضامن ببورسعيد (4)

 

مستشفى التضامن ببورسعيد (5)
مستشفى التضامن ببورسعيد (5)

 

مستشفى التضامن ببورسعيد (7)
مستشفى التضامن ببورسعيد (7)

 

مستشفى التضامن ببورسعيد (8)
مستشفى التضامن ببورسعيد (8)

 

مستشفى الرمد
مستشفى الرمد

 

مستشفيات بورسعيد (2)
مستشفيات بورسعيد (2)

 

مستشفيات بورسعيد (3)
مستشفيات بورسعيد (3)

 

مستشفيات بورسعيد (4)
مستشفيات بورسعيد (4)

 

مستشفيات بورسعيد (5)
مستشفيات بورسعيد (5)

 

مستشفيات بورسعيد (7)
مستشفيات بورسعيد (7)

 

مستشفيات بورسعيد (8)
مستشفيات بورسعيد (8)

 

مستشفيات بورسعيد (9)
مستشفيات بورسعيد (9)

 

مستشفيات بورسعيد (10)
مستشفيات بورسعيد (10)

 

منظومة التأمين الصحى (1)
منظومة التأمين الصحى (1)

 

منظومة التأمين الصحى (1)
منظومة التأمين الصحى (1)

 

منظومة التأمين الصحى (2)
منظومة التأمين الصحى (2)

 


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