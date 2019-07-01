سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 02:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. بالزغاريد والأحضان.. طالبات الثانوية العامة يعبرن عن سعادتهن بالامتحانات

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:26 م
صور.. بالزغاريد والأحضان.. طالبات الثانوية العامة يعبرن عن سعادتهن بالامتحانات امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين - تصوير خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت لجنة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، حالة من البهجة والفرح بين طالبات الثانوية العامة امتحان الثانوية، فى ختام مارثون الامتحانات للقسم الأدبى.
 
واستقبلت الطالبات انتهاء الامتحانات بالزغاريد والفرحة والأحضان والتقاط الصور مع بعضهن عقب انتهاء لجنة الامتحان. 
 
وأشادت الطالبات بسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية خاصة امتحان الغة الفرنسية والألمانية، مؤكدات أن الأسئلة مباشرة وواضحة، كما أن أسئلة التربية الوطنية كانت فى متناول جميع الطلاب وبسيطة تعتمد على المعلومات العامة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الماضى، وتعقد  لـ 650 ألف  طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 أحضان-وفرحة-بسهولة-الماده

أحضان-وفرحة-بسهولة-الماده

 

الإنتهاء-من-الماده
الإنتهاء-من-الماده

 

الخروج-من-الإمتحان
الخروج-من-الإمتحان

 

السعاده-علي-وجوه-الطالبات-وأبناتهم
السعاده-علي-وجوه-الطالبات-وأبناتهم

 

الطالبات-وأولياء-أمورهم
الطالبات-وأولياء-أمورهم

 

أولياء-الأمور-أمام-اللجان-في-إنتظار-أبنائهم
أولياء-الأمور-أمام-اللجان-في-إنتظار-أبنائهم

 

أولياء-الأمور-بجانب-أبنائهم
أولياء-الأمور-بجانب-أبنائهم

 

أولياء-الأمور-في-إنتظار-أبنائهم
أولياء-الأمور-في-إنتظار-أبنائهم

 

أولياء-الأمور-مع-أبنائهم
أولياء-الأمور-مع-أبنائهم

 

بدء-الخروج-من-الإمتحان
بدء-الخروج-من-الإمتحان

 

رسم-البسمة-علي-وجوه-الطالبات
رسم-البسمة-علي-وجوه-الطالبات

 

سعاده-الأم-وإبنتها
سعاده-الأم-وإبنتها

 

سعاده-الطالبات
سعاده-الطالبات

 

سعاده-علي-وجوه-الطالبات-وأولياء-أمورهم
سعاده-علي-وجوه-الطالبات-وأولياء-أمورهم

 

سعاده-علي-وجوه-الطلاب
سعاده-علي-وجوه-الطلاب

 

سعاده-غامره-علي-وجوه-الطالبات
سعاده-غامره-علي-وجوه-الطالبات

 

سعاده-غامره-في-عيون-الطالبات
سعاده-غامره-في-عيون-الطالبات

 

سهولة-الماده-تظهر-علي-وجه-الطلاب
سهولة-الماده-تظهر-علي-وجه-الطلاب

 

طالبة-ترفه-علامه-النصر---لسهولة-الماده
طالبة-ترفه-علامه-النصر---لسهولة-الماده

 

طالبتان-فرحين-بسهولة-الماده
طالبتان-فرحين-بسهولة-الماده

 

فرحة-إحدي-الطالبات
فرحة-إحدي-الطالبات

 

فرحة--أخر-يوم-إمتحانات
فرحة--أخر-يوم-إمتحانات

 

فرحة-الأجازة
فرحة-الأجازة

 

فرحة-الطالبات
فرحة-الطالبات

 

فرحة-الطالبات--بالإنتهاء-من-الماده
فرحة-الطالبات--بالإنتهاء-من-الماده

 

فرحة-الطلبة-والطالبات
فرحة-الطلبة-والطالبات

 

فرحة-بسهوة-الماده
فرحة-بسهوة-الماده

 

فرحة-بسهولة-الماده-(2)
فرحة-بسهولة-الماده-(2)

 

فرحة-بسهولة-الماده
فرحة-بسهولة-الماده

 

فرحة-وسعاده-الطالبات
فرحة-وسعاده-الطالبات

 

فرحة-وسعاده-بالطالبات
فرحة-وسعاده-بالطالبات

 

نهاية-الإمتحان
نهاية-الإمتحان

 

نهاية-الماده-(2)
نهاية-الماده-(2)

 

نهاية-الماده-(3)
نهاية-الماده-(3)

 

نهاية-الماده
نهاية-الماده

 

 
 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجيولوجيا للثانوية العامة

نموذج إجابة امتحان اللغة الجيولوجيا للثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. زغاريد وهتافات لطالبات الثانوية العامة ابتهاجًا بانتهاء الامتحانات

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:03 م

صور.. اللغة الأجنبية الثانية تضفى البسمة على وشوش طالبات الثانوية العامة

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:56 م

طلبة الثانوية العامة القسم الأدبى يحتفلون بانتهاء الامتحانات بعد خروجهم من اللجان

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:40 م

ننشر نموذج إجابة امتحان مادة الجيولوجيا للثانوية العامة 2019

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:59 ص

نهاية ماراثون الثانوية العامة بامتحان اللغة الأجنبية الثانية.. الطالبات: "النهاردة عيدنا الحقيقى".. صفحات الغش الإلكترونى تتداول أسئلة الألمانية والفرنسية والإيطالية.. وفريق مكافحة الغش يتتبع المسئول عن تصويرها

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:38 ص

صور.. زغاريد لطالبات الثانوية العامة من داخل اللجان ابتهاجا بانتهاء امتحانات الأدبى

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:31 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة