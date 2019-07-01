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صور.. انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم للكشف عن أورام الثدى

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:18 م
صور.. انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم للكشف عن أورام الثدى انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم
الفيوم - رباب الجالى

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تفقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أعمال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة التى انطلقت اليوم بمحافظة الفيوم ضمن 9 محافظات شملتها المرحلة الأولى من المبادرة تحت شعار "الست المصرية هى صحة مصر"، وذلك لتوقيع الكشف الطبى المجانى على السيدات والكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، استكمالاً للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

 

وتابع محافظ الفيوم فعاليات المبادرة بالمركز الطبى الحضرى بالحادقة، حيث تفقد مراحل التسجيل والكشف والندوات التوعوية التى يتم تنظيمها للسيدات أقل من 35 سنة، كما ناقش المترددات على المركز الطبى وأكد على ضرورة الندوات التوعوية بمخاطر الزواج المبكر وأهمية تنظيم الأسرة، وذلك جنباً إلى جنب مع المجالات الأخرى التى تشملها المبادرة، كما وجه وكيل وزارة الصحة بضرورة زيادرة عدد المقاعد المخصصة لانتظار السيدات.

 

كما شملت الجولة التفقدية متابعة فعاليات الحملة بمستشفى الصدر، وتفقد المحافظ أقسام المستشفى ووجه السيدات إلى ضرورة المشاركة فى فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والاطمئنان على صحتهن بتوقيع الكشف الطبى المجانى بالمستشفيات المركزية أو بالمركز الطبية والوحدات الصحية القريبة من محل إقامتهن للكشف المبكر عن أورام الثدى والسكر والضغط والسمنة فضلاً عن الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة.

 

وقالت الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بدأت اليوم وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس القادم بجميع قرى ومراكز المحافظة، حيث تم تخصيص 118 موقعاً بمستشفى الفيوم العام والمستشفيات المركزية ومستشفى الرمد ومستشفى الصدر والمراكز الطبية والوحدات الصحية بكافة ربوع المحافظة لاستقبال السيدات الراغبات فى توقيع الكشف الطبى عليهن، من خلال 128 فريقاً طبياً من السيدات فقط، موضحة أنه تم تدريب الفرق المشاركة فى المبادرة وعقد عدة اجتماعات تنسيقية بهذا الشأن، حيث تم تدريب فرق الإشراف بالإدارات الصحية ومديرية الصحة بمعهد ناصر بالقاهرة، كما تم تدريب أطقم الأطباء المشاركين فى المبادرة بمركز الأورام بمحافظة المنيا.

 

وأضافت أن الكشف ببطاقة الرقم القومى وأن عدد السيدات المستهدفات بجميع قرى ومراكز المحافظة يبلغ 943 ألف سيدة، حيث يجرى تقديم المشورة والتوعية للسيدات من سن 18 – 35 سنة كما يتم تقديم خدمات الفحص والتحليل لجميع السيدات من سن 35 سنة فما فوق، لافتةً إلى أنه حال الشك في إصابة إحدى السيدات بالسرطان يتم تحويلها لإجراء أشعة الماموجرام بمستشفى الفيوم العام، ومن يثبت إصابتها يتم توجيهها لمراكز الأورام لتحديد نسبة الورم وصرف العلاج مجانًا.

 

انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم (2)
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم 

 

انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم (3)
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم 
 
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم (4)
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم

 

انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم (5)
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم 

 

انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم (6)
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم 

 

انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم (7)
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم 

 

انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم (8)
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم 

 

انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم (1)
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالفيوم 

 


الفيوم

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صحة المرأة

وزارة الصحة

مراكز الاورام

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