صور.. انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدى بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

انطلقت اليوم، بمحافظة دمياط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لصحة المرأة، والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى وتؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان.

وتقدم الخدمات الخاصة بالمبادرة فى الوحدات الصحية المنتشرة فى أرجاء المحافظة ، كما تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتى للمنتفعات من سن 18 عاما.

وأكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط أنه أجرى جولة تفقدية لمتابعة انطلاق الحملة موجها الشكر لكل العاملين المشاركين بالمبادرة وحثهم على تقديم أفضل ما لديهم من أجل إنجاح هذه المبادرة كونها تهتم بأهم مكون من مكونات المجتمع وهى المرأة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن العدد المستهدف جميع النساء من سن 18 سنة فما فوق وهن حوالى 500 ألف سيدة وأنسة، موضحا أن الكشف عن كل ما يخص صحة المرأة والأمراض غير السارية الضغط والسكر والسمنة والصحة الإنجابية والتوعية والتثقيف الصحى والكشف المبكر عن الأورام.

من جانبها قالت الدكتور شيماء الخضرى مشرف بالحملة بقسمى اول وثالث ان اليوم الأول للحملة شهد إقبالا فى الساعات المبكرة من صباح اليوم .

وأوضحت أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى، والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، كما تشمل المبادرة أيضاً الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب، وفى حالة اكتشاف أي مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة.

وناشد السيدات والانسات من عمر 18 عام بالتوجه للوحدات الصحية للاطمئنان على صحتهم والخضوع للكشف الطبى المجانى.

ويستفيد من المبادرة ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية، ويشارك فى المرحلة الأولى 1030 فريق طبى من السيدات، ولن يكون بينهم أى أطباء رجال مطلقا بمعنى أن الفرق التى ستتولى الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدى جمعها من السيدات على مستوى الأطباء والتمريض والفنيين.



انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بدمياط



انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بدمياط