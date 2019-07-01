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صور .. انتهاء 98 % من أعمال الإنشاءات فى بورصة الخضروات والفواكة بالبحيرة

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:00 ص
صور .. انتهاء 98 % من أعمال الإنشاءات فى بورصة الخضروات والفواكة بالبحيرة بورصة الخضروات والفواكة بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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يواصل القائمين على مشروع انشاء أول بورصة سلعية للخضروات والفاكهة فى مصر والشرق الاوسط  بمركز بدر بالبحيرة جهودهم للانتهاء من تنفيذ الأعمال النهائية للمشروع  الجديد بتكلفة اكثر من مليار جنيه.

 

حيث يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من كافة تجهيزات المشروع خاصة شبكات الطرق وأعمال الكهرباء تمهيدا لافتتاحه خلال الشهور القادمة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ الخرسانات بنسبة 98٪ وكذلك تم الانتهاء من إطلاق التيار الكهربائى بالمشروع بقوة 19ميجا وات عن طريق 4  مصادر  بمحطة المجد للكهرباء بطول  13 كيلو متر كما تم الربط ما بين محطة المجد و موقع البورصة بعدد 15 خلية لاستعياب استهلاك الكهرباء عند تشغل المشروع.

وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى أنه جارى تنفيذ أعمال الطرق والتشطيبات النهائية بالبورصة وكذلك تنفيذ  خطوط الصرف الصحى و جارى انشاء محطة الصرف الجديدة بالمشروع تمهيدا لافتتاحه فى أعياد اكتوبر المقبل.

وأوضح مرسى أن إقامة هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية للمنظومة الاقتصادية و يساهم بشكل كبير في  زيادة استثمارات  الانتاج الزراعى ومواجهة غلاء الأسعار.

من جانبه أكد محمد الشريف المنسق العام للمشروع  الجديد ان اهم أهداف البورصة السلعية هو ضبط الأسواق وتنمية الصادرات ومنع الممارسات الاحتكارية للتجار وكذلك تغيير منظومة زراعة الخضروات والفواكه فى مصر والاتجاه نحو الزراعات العضوية الخالية من الأسمدةالكيماوية التى تمكن المزارعين من تصدير منتجاتهم للخارج .

وعن آليات العمل داخل أول بورصة سلعية فى مصر ،أكد محمد الشريف أن خطوات العمل بالبورصة السلعية تبدأ  بأخذ عينات من المنتجات الزراعية ووزنها وتحليلها ثم يتم إصدار شهادة معتمدة بالكميات ومستوى الجودة وفقا لمعايير " ايزو  17025".

وأضاف أنه بعد إصدار شهادة مستوى الجودة يتم عرض نتائج تحليل المنتجات على المشترين على شاشات كبيرة  ليقوموا بفحصها ثم تبدأ عمليات المزايدة على المنتجات المعروضة والاستمرار في المزايدة حتى الوصول إلى أعلى سعر.

وأوضح الشريف أنه عند ارتفاع السعر يكون للبائع الحق فى قبول أو رفض البيع بذلك السعر وفى حالة الرفض يقوم بسداد رسوم تحليل المنتجات ورسوم الدخول بالمزايدة.

وأشار منسق البورصة السلعية  إلى أنه بعد رسو المزايدة يتم التعاقد والسداد ويحصل المشترى على شهادة بمستوى جودة المنتج وفى حالة عدم البيع يحصل البائع على شهادة تمكنه من الحصول على تمويل من البنوك عند وضع المنتجات فى مخازن معتمدة ،لافتا إلى عند الإقفال ستصدر البورصة نشره يومية تتضمن كل التعاملات وتشتمل على كميات المنتجات المطروحه وأسعارها ودرجة جودتها.

يذكر أن مشروع البورصة السلعية يقام على 57 فدانا بقرية أم صابر التابعة لمركز بدر بالبحيرة وتضم البورصة 522 معرضا ووكالة بالإضافة إلى 128 ثلاجة و24 محطة تصدير و28 مخزنا تجاريا كما تضم البورصة منطقة صناعية للمنتجات الزراعية ومناطق خدمية تضم المبانى التجارية والبنوك ونقط الشرطة والإسعاف والمطافئ والمساجد والكافتريات.

بورصة الخضروات والفواكة بالبحيرة (1)
 

 

بورصة الخضروات والفواكة بالبحيرة (2)
 

 

بورصة الخضروات والفواكة بالبحيرة (3)
 

 

بورصة الخضروات والفواكة بالبحيرة (4)
 

 

بورصة الخضروات والفواكة بالبحيرة (5)
 

 

بورصة الخضروات والفواكة بالبحيرة (6)
 

 

بورصة الخضروات والفواكة بالبحيرة (7)
 

 

بورصة الخضروات والفواكة بالبحيرة (8)
 

 

بورصة الخضروات والفواكة بالبحيرة (9)
 

محافظة البحيرة

مركز بدر

البورصة السلعية

الغرفة التجارية

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