صور .. الجالية المصرية بفرنسا تقيم احتفالية بذكرى ثورة 30 يونيو بجوار برج ايفل

نظمت الجالية المصرية بفرنسا احتفالية بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو ، بساحة تروكاديرو بجوار برج ايفل بالعاصمة باريس .

افتتح المشاركون الاحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة والمدنيين الذين سقطوا خلال المواجهة مع الإرهاب .

حمل المشاركون في الاحتفالية أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وشهداء القوات المسلحة والشرطة مكتوب عليها باللغتين العربية والفرنسية رسائل موجهة للرأي العام الفرنسي تندد بما يرتكبه الإرهابيون في حق الدولة المصرية وشعبها وجيشها ورحال الشرطة والمدنيين .

شهدت الاحتفالية عرض الأغاني الوطنية وأناشيد قوات الصاعقة الحماسية في مواجهة التكفيريين ، والأغاني المؤيده للثورة وما فعلته القوات المسلحة بالوقوف الى جوار الشعب وتلبية ندائه في يوم 3 يوليو بإذاعة بيان التخلص من حكم الجماعة الإرهابية .

ردد المشاركون في الاحتفالية هتافات مؤيدة للدولة المصرية وللرئيس "عبد الفتاح السيسي " .

طالب المشاركون رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بمواصلة مواجهتهم للجماعات الإرهابية والقضاء عليها والتخلص من ذيولهم في مؤسسات الدولة بتطهيرها من هؤلاء ، وأكد المشاركون فى الاحتفالية أنهم ظهير قوي لمصر بالخارج في كل المجالات .

وكانت جمعية شباب مصر بفرنسا برئاسة "سامح أبوزيد " قد حصلت على تصريح من السلطات الفرنسية لتنظيم الاحتفالية ،التي شارك في اخراجها وتنظيمها قيادات الجالية المصرية بباريس ومن بينهم جبريل محفوظ ، صلاح عطا ، نسيم كامل ، جمال الشرقاوي ، علام توفيق .، معلنين خلال الاحتفالية تضامنهم الكامل مع الدولة المضرية في مواجهتها ومسيرتها .

ألقى المشاركون كلمات دعم ورسائل تضامن مع القوات المسلحة والقيادة السياسية من أجل مساندة الدولة المصرية في اجراءاتها ومسيرتها التي تقودها الان للتخلص من الارهاب والجماعات التكفيرية وعمل خطة للتنمية الشاملة .











