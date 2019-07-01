صور.. اضبط مخالفة.. تراكم القمامة بميدان المحجوب ومدرسة التوفيق بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

عبر سكان منطقة المحجوب بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن غضبهم لتراكم القمامة بميدان المحجوب، أحد اقدم المناطق بمدينة المحلة، وامام مدرسة التوفيق، لأيام دون قيام حي اول المحلة برفعها من الشارع.

ورصد" اليوم السابع" تراكم القمامة بميدان المحجوب، وامام مدرسة التوفيق، والتي ينتج عنها انتشار الذباب والناموس والروائح الكريهة، فضلا عن قيام النباشين بالعبث فى القمامة وبعثرتها فى المنطقة.

وناشد المواطنين محافظ الغربية بالتدخل لرفع القمامة من شوارع المحلة، وتكليف رؤساء الاحياء بتكثيف حملات النظافة بالشوارع لرفع تراكمات القمامة منها.



تراكم القمامة بميدان المحجوب ومدرسة التوفيق



تراكم القمامة بميدان المحجوب ومدرسة التوفيق



تراكم القمامة بميدان المحجوب ومدرسة التوفيق



تراكم القمامة بميدان المحجوب ومدرسة التوفيق