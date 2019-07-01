سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 08:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. اضبط مخالفة.. تراكم القمامة بميدان المحجوب ومدرسة التوفيق بالمحلة

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. تراكم القمامة بميدان المحجوب ومدرسة التوفيق بالمحلة تراكم القمامة
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبر سكان منطقة المحجوب بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن غضبهم لتراكم القمامة بميدان المحجوب، أحد اقدم المناطق بمدينة المحلة، وامام مدرسة التوفيق، لأيام دون قيام حي اول المحلة برفعها من الشارع.

ورصد" اليوم السابع" تراكم القمامة بميدان المحجوب، وامام مدرسة التوفيق، والتي ينتج عنها انتشار الذباب والناموس والروائح الكريهة، فضلا عن قيام النباشين بالعبث فى القمامة وبعثرتها فى المنطقة.

وناشد المواطنين محافظ الغربية بالتدخل لرفع القمامة من شوارع المحلة، وتكليف رؤساء الاحياء بتكثيف حملات النظافة بالشوارع لرفع تراكمات القمامة منها.

تراكم القمامة بميدان المحجوب ومدرسة التوفيق (3)
تراكم القمامة بميدان المحجوب ومدرسة التوفيق 
 
تراكم القمامة بميدان المحجوب ومدرسة التوفيق (4)
تراكم القمامة بميدان المحجوب ومدرسة التوفيق 

 

تراكم القمامة بميدان المحجوب ومدرسة التوفيق (5)
تراكم القمامة بميدان المحجوب ومدرسة التوفيق

 

تراكم القمامة بميدان المحجوب ومدرسة التوفيق (7)
تراكم القمامة بميدان المحجوب ومدرسة التوفيق

 

تراكم القمامة بميدان المحجوب ومدرسة التوفيق (11)
تراكم القمامة بميدان المحجوب ومدرسة التوفيق 

 


تراكم قمامه

المحله الكبرى

الغربيه

نباشين

الذباب والناموس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

منتخب الجزائر يسعى لإنتصار جديد فى أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

منتخب الجزائر يسعى لإنتصار جديد فى أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

10 شروط يجب توافرها فى المتقدمين للقيد بنقابة الإعلاميين.. تعرف عليها

10 شروط يجب توافرها فى المتقدمين للقيد بنقابة الإعلاميين.. تعرف عليها

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

جوجل تطرح ميزة Fast Share الجديدة لمشاركة الملفات على أندرويد Q

جوجل تطرح ميزة Fast Share الجديدة لمشاركة الملفات على أندرويد Q

"فاطمة يوسف".. قصة فتاة خرجت لتفضح فبركة قنوات الإخوان لقصص الاغتصاب بالسجون.. اعترفت بضغوط الجماعة عليها لتلفق قصة تعرضها لاعتداء جنسى بأحد الأقسام لتشويه مصر.. اعتذرت وانشقت عن التنظيم لتفضح أكاذيبه

"فاطمة يوسف".. قصة فتاة خرجت لتفضح فبركة قنوات الإخوان لقصص الاغتصاب بالسجون.. اعترفت بضغوط الجماعة عليها لتلفق قصة تعرضها لاعتداء جنسى بأحد الأقسام لتشويه مصر.. اعتذرت وانشقت عن التنظيم لتفضح أكاذيبه

لطلاب أولى ثانوى.. 15 معلومة عن مستوى الطالب ببطاقة نتيجة امتحان مايو

لطلاب أولى ثانوى.. 15 معلومة عن مستوى الطالب ببطاقة نتيجة امتحان مايو

هاني رمزي: أداء الفراعنة الحقيقي يظهر عند مواجهة المنتخبات القوية

هاني رمزي: أداء الفراعنة الحقيقي يظهر عند مواجهة المنتخبات القوية

بوتين يجتمع بشكل غير رسمى مع نظيريه البيلاروسى والطاجيكى

بوتين يجتمع بشكل غير رسمى مع نظيريه البيلاروسى والطاجيكى

لو بتفكر تشترى شقة.. اعرف الخطوات الصحيحة عشان ما تقعش فى فخ النصابين

لو بتفكر تشترى شقة.. اعرف الخطوات الصحيحة عشان ما تقعش فى فخ النصابين

كوبر: مباراة أوغندا الأسوأ دفاعياً للفراعنة.. وهذا الثلاثي الأفضل

كوبر: مباراة أوغندا الأسوأ دفاعياً للفراعنة.. وهذا الثلاثي الأفضل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة