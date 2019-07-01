صور.. استمرار حملة تحصين الماشية لمرض الحمى القلاعية والمتصدع بالمحافظات

كتب عز النوبى ــ

واصلت الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، بجميع محافظات الجمهورية، التى بدأت 22 من الشهر الماضى وتستمر لمدة شهر، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وقال الدكتور خالد مرسى، مدير عام الطب الوقائى بالهيئة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع مستمرة بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، "قائلا": "استمرار حملة التحصين لحين الوصول إلى المستهدف"، موضحا أنه منذ بدء الحملة تم توفير اللقاحات والتنسيق كاملا مع المحافظين وعدة وزرات في الحملة وعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة إلى محافظة، ومنع دخول أى ماشية إلى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للممتنعين عن التحصين.

فيما كشف تقرير الخدمات البيطرية، أن جميع الوحدات مجهزة على مستوى الجمهورية فى المشاركة بالحملة القومية لتحصين الماشية، مناشدة جميع المربين الاشتراك فى الحملة للوقاية من الأمراض الوبائية، مؤكدة أن هناك إجراءات رادعة للممتنعين عن تقديم ماشيتهم للتحصين.

وأوضح التقرير، أن حملة التحصين تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.



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