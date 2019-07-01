صور .. إزالة خط كهرباء مخالف تم توصيله لمزرعة بدون ترخيص بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

نفذ قطاع كهرباء الوادى الجديد حملة لرصد المخالفات وسرقات التيار الكهربائى بالتعاون مع شرطة الكهرباء حيث تم فصل التيار الكهربائى عن خط كهرباء تم توصيله بالمخالفة وبدون تراخيص الى بئر زراعى فى إحدى المناطق بقرى غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة.

وذلك بمعرفة فريق فنى من هندسة كهرباء الداخلة حيث تم قطع الكهرباء عن المحول وإنزال الكابلات عن الأبراج وتحرر المحضر رقم 917 جنح مركز شرطة الداخلة لسنة 2019 وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وقال المهندس مازن رضوان مدير عام التشغيل بالقطاع إن كهرباء الوادى الجديد تستكمل جهودها لتقديم افضل مستوى من الخدمات للمواطنين بالتوازى مع تنظيم الحملات المكبرة لرصد المخالفات وسرقات التيار الكهربائى وتحرير المحاضر اللازمة تجاه مرتكبيها، وذلك فى إطار تنفيذ خطة القطاع والحفاظ على المال العام ورصد كافة المخالفات التى من شأنها توثر على انتظام تدفق التيار الكهربائى فى كافة ربوع المحافظة.



إزالة-خط-كهرباء-مخالف-تم-توصيله-لمزرعة-بدون-ترخيص-بالوادى-الجديد-(1)



إزالة-خط-كهرباء-مخالف-تم-توصيله-لمزرعة-بدون-ترخيص-بالوادى-الجديد-(2)



إزالة-خط-كهرباء-مخالف-تم-توصيله-لمزرعة-بدون-ترخيص-بالوادى-الجديد-(3)



إزالة-خط-كهرباء-مخالف-تم-توصيله-لمزرعة-بدون-ترخيص-بالوادى-الجديد-(4)



إزالة-خط-كهرباء-مخالف-تم-توصيله-لمزرعة-بدون-ترخيص-بالوادى-الجديد-(5)



إزالة-خط-كهرباء-مخالف-تم-توصيله-لمزرعة-بدون-ترخيص-بالوادى-الجديد-(6)



إزالة-خط-كهرباء-مخالف-تم-توصيله-لمزرعة-بدون-ترخيص-بالوادى-الجديد-(7)