صحف الكويت تبرز كلمة الرئيس السيسى فى الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

الكويت (أ ش أ)

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو.

وقالت صحيفة (الأنباء) الكويتية، تحت عنوان (السيسى: نجحنا فى تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن ثورة الثلاثين من يونيو، لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا، وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم التى احتضنتهم وآباءهم وأجدادهم على مدار آلاف السنين، مشيرا إلى أن ولاء المصريين لمصر، ورفضهم لأية محاولة لمحو هويتهم الوطنية، هى حقائق لا تتغير بفعل الزمن.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله" هذا الشعب أصيل، وارتباطه بوطنه وهويته، يعلو عنده فوق أى انتماء، وفوق أى مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية، ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن".

من جانبها، قالت صحيفة (السياسة) تحت عنوان (السيسى: المصريون انتفضوا فى 30 يونيو ولاءً لوطنهم)، إن الرئيس السيسي، أكد أن المصريين انتفضوا مدافعين عن أعز وأغلى مبادئهم وقيمهم، خلال ثورة 30 يونيو، التى تعتبر صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخاً، مؤكدا أن ولاء المصريين لمصر، ورفضهم لأية محاولة لمحو هويتهم الوطنية.

وأضافت أن الرئيس السيسى أشار إلى أن جموع الشعب المصرى، رسمت فى ثورة 30 يونيو طريقاً للمستقبل، يتمثل فى أولوية حماية الوطن والحفاظ عليه، ثم تنميته وتطويره، لتصبح مصر دولة متقدمة، توفر لأبنائها فرص العيش الكريم والحياة اللائقة بالقرن الحادى والعشرين.

ونقلت عن الرئيس السيسى قوله" إننا فى العيد السادس لثورة 30 يونيو، نجدد العهد بأن نحفظ ونصون مصر، لا نبخل بجهد أو عطاء، مضحين بكل غال ونفيس، لنبنى وطناً يستحقه أبناءنا وأحفادنا، واضعين مصلحة الوطن قبل أى اعتبار… وتحقيق نقلة نوعية، تكون شاهداً على إسهام هذا الجيل، ودوره التاريخى فى مسيرة الوطن نحو الاستقرار والتقدم والرخاء".

وبدورها، قالت صحيفة "الجريدة"، تحت عنوان (السيسى فى 30 يونيو: دمرنا بنية الإرهاب)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن ثورة 30 يونيو لا تزال حية فى ذاكرة الجيل الحالي، الذى انتفض مدافعاً عن أعز وأغلى مبادئه وقيمه، وهى وطنيته وهويته المصرية الأصيلة.

وأضافت أن الرئيس السيسى شدد على أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية فى حماية الوطن من الوقوع فى هوة الفوضى والتمزق والصراعات، وفى تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية التى حاولت إنهاك الدولة وإضعافها، مشيرا إلى أن مصر أصبح يشار إليها بالبنان، كمركز للاستقرار والأمن والسلام، وسط محيط إقليمى شديد الاضطراب، لا تخفى مخاطره على أحد.

أما صحيفة "النهار"، فقالت تحت عنوان (السيسي: ثورة 30 يونيو رسمت لنا طريق الحياة الكريمة)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه رغم الظروف الصعبة التى أحاطت بثورة 30 يونيو، الا أنها أصبحت من أعظم تاريخ مصر الحديث، مشيرا إلى أنه فى ظلام اليأس، يولد الأمل، ومن قلب المحن، تخرج العزيمة والإرادة.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى أكد أن الشعب المصرى تحمل صعوبة اتخاذ القرارات، ليكون مثلا وقدوة فى الشجاعة والصمود والمثابرة، لافتا إلى أن جموع الشعب المصرى رسمت فى ثورة 30 يونيو، طريقًا تسير فيه الدولة، يتمثل فى أولوية الوطن، لتصبح مصر دولة متقدمة، توفر لأبنائها فرص العيش الكريم والحياة اللائقة بالقرن الحادى والعشرين.

ونقلت عن الرئيس السيسى قوله:"خلال السنوات الماضية استطعنا بفضل الله، وبكفاءة وبطولة القوات المسلحة والشرطة، وتكاتف كل مؤسسات الدولة، أن نحمى وطننا الغالي، ونجحنا فى تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية، التى حاولت انتهاك الدولة وإضعافها .. إننا واجهنا الأوضاع الراكدة التى طال بقاءها، واتخذنا القرارات الصعبة رغم قسوتها، وقدّم الشعب المصرى أعلى معانى المثابرة والفهم العميق لمتطلبات الإصلاح وأعبائه، وتحملها بشجاعة وصمود وكبرياء.

بينما قالت صحيفة "القبس"، تحت عنوان (السيسي: ثورة 30 يونيو أعظم أيام التاريخ)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد فى كلمته بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، نجاح الدولة المصرية فى حماية البلد من الوقوع فى هوة الفوضى، والتمزق، والصراعات، ونجاحها فى تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية، التى حاولت إنهاك الدولة وإضعافها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى شدد على أن العملية الشاملة التى تشهدها شبه جزيرة سيناء، جاءت للقضاء على قوى الشر والظلام وحماية الوطن، حتى أصبح يشار إليه بالبنان، كمركز للاستقرار والأمن والسلام، وسط محيط إقليمى شديد الاضطراب، لا تَخفى مخاطره على أحد.