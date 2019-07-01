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"صحة الدقهلية": منح التراخيص الطبية لـ21 عيادة متخصصة

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:19 م
"صحة الدقهلية": منح التراخيص الطبية لـ21 عيادة متخصصة الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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وافق الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على منح التراخيص الطبية لمجموعة من العيادات التخصصية، والتي بلغ عددها 21 عيادة في تخصصات مختلفة منها نساء وتوليد، جراحة مسالك بولية، قلب وأوعية دموية، جهاز هضمي ومناظر، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، والأسنان، والأمراض العصبية والنفسية.

وذلك في مراكز السنبلاوين، ميت غمر، شربين، بلقاس، المطرية والمنزلة، وجاء ذلك بعد عرض اللجنة المختصة والمشكلة لمعاينة المنشآت الطبية بإدارة العلاج الحر، وإعمالا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم المنشآت الطبية، والتي قامت بالعرض على وكيل الوزارة من استيفاء الاشتراطات والأوراق المطلوبة لإصدار التراخيص.

 

 


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