صحة البحر الأحمر: ضبط سيارة تحمل طن وربع مواد غذائية غير صالحة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، ضبط سيارة محمل عليها 1250 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة وتكثيف الحملات علي فحص المواد الغذائية للتاكد من سلامتها، تمكنت حملة من الطب الوقائي وإدارة الصيدلة من ضبط سيارة محمل عليها كمية طن وربع تقريبا مواد غذائية غيرصالحة وذلك بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين.

وأوضح أنه تم ضبط السيارة بنطقة الوفاء بمدينة الغردقه وبتفتيش السيارة، تم ضبط الأصناف 1260 علبة مثلجات مائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي وكمية من عصير صناعي مجهوله المصدر،و648 كيس عصير مجهولة المصدر وغير صالحه للاستخدام الآدمي و240 عبوة بسكويت بالشيكولاته مجهولة المصدر وغير صالحه للاستخدام الآدمي، و180علبة مستر لولو بنكهات الفواكه مجهولة المصدر وغير صالحه للاستخدام الآدمي، وكمية مواد غذائية اخري متنوعة.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.