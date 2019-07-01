صحة الإسكندرية: نستهدف أكثر من 2 مليون سيدة فى مبادرة الكشف عن سرطان الثدى

الإسكندرية - جاكلين منير

أطلق الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية اليوم الاثنين، فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية "حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي" بمحافظة الإسكندرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإطلاق المبادرة والتى سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل على غرار ما تم بمبادرة "100 مليون صحة".

وأكد محافظ الإسكندرية، تضافر جميع الجهود لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التى قد تواجه تنفيذها، مع تكثيف وإعداد حملات توعوية بجميع وسائل الإعلام، للإعلان عن الخدمات الصحية التى تقدمها المبادرة، وتقديم أوجه الدعم للمساهمة فى إنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها، والتى تأتى إنطلاقاً من اهتمام الدولة بالصحة العامة للمواطنين باعتبارها موردا من موارد الدولة وثرواتها القومية التى يجب الحفاظ عليها، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية بفضل التعاون والتنسيق مع جميع الجهات سبق وأن أثبتت نجاحها خلال المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية، والتى شهدت إقبالاً كثيفاً من المواطنين لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضح المحافظ أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدى تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى، والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، كما تشمل المبادرة أيضاً الكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم ، وكذا الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب، وفى حالة اكتشاف أى مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة.

من جانبه قال علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام، وكذلك الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وعلاجها بالمستشفيات، علاوة على الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات فى عمر الإنجاب.

وأشار "عثمان" إلى أنه تم تدريب 328 فريق موزعين داخل جميع الوحدات والمستشفيات بالإسكندرية، كما تم الانتهاء من تجهيز أماكن الفحص داخل الوحدات والمستشفيات واستلام جميع المستلزمات والأجهزة اللازمة، كما تم التأكيد على أهمية التسجيل الإلكترونى للبيانات بدقة شديدة .

وأوضح وكيل الوزارة، أن عدد المستهدفات من المبادرة بمحافظة الإسكندرية يبلغ حوالى مليونى آنسة وسيدة من النساء اللاتى تبلغ أعمارهن 18 سنة أو أكثر.

من جانبها قالت الدكتورة فيروز سلطان مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن خدمات المبادرة ستستمر كخدمات أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية، وتشمل هذه الخدمات التثقيف الصحى والكشف الذاتى للثدى، والكشف المبكر عن أورام الثدى ، وقياس الضغط والسكر والوزن والطول .

وأوضحت "سلطان"، أن الفريق الطبى الخاص بالمبادرة يشمل طبيبة أو مشرفة تمربض مدربة وممرضتان لإجراء القياسات وإدخال البيانات مع عضوة من فريق تنظيم الأسرة، مؤكدة أن جميع أعضاء الفريق من النساء، كما أوضحت أن مواعيد الكشف فى المبادرة يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.