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شعبة السيارات: توطين الصناعة فى مصر تضخ استثمارات كبيرة وتقضى على البطالة

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:00 ص
شعبة السيارات: توطين الصناعة فى مصر تضخ استثمارات كبيرة وتقضى على البطالة صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكد اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية أن توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات يعد من الخطوات الهامة لتحسين الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمار بصورة ايجابية وهو ما ينعكس إيجابيا على المواطن المصرى.

وأوضح عبد العاطى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن صناعة السيارات فى مصر ستدعم الكثير من الصناعات المغذية وهو ما يساهم فى إضافة الكثير من فرص العمل داخل مصر بصورة كبيرة، حيث سيتوفر مصانع لتجميع السيارات وأخرى للصناعات المغذية، وهو ما يوفر علينا الكثير فى استيراد السيارات.

وأشار رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية إلى أن هناك دولا مثل الصين أصبحت فى وقت وجيز من رواد صناعة السيارات، هذا بالإضافة إلى أن المغرب أصبحت أيضا من الدول المصنعة للسيارات، مضيفا أن مصر تمتلك الخبرات والقدرات البشرية والعزيمة التى تؤهلها لأن تكون إحدى الدول المتميزة فى تلك الخطوة، مؤكدا على أن الخطوط التى يتخذها الرئيس السيسى لدعم الصناعات والصناعات الثقيلة وضرورة تواجدها فى مصر.


توطين صناعة السيارات

صناعة السيارات

شعبة السيارات

اخبار اقتصاد

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