شركة نشر كندية تنهى تعاقدها مع صحفى نشر رسما لاذعا ينتقد ترامب

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت شبكة "سى.إن.إن"، ان شركة نشر كندية فى نيو برونزويك، أنهت عقدها مع رسام كاريكاتير بعد أن نشر كاريكاتيرا لاذعا ينتقد فيه موقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من اللاجئين على الحدود الجنوبية من الولايات المتحدة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، الإثنين، أنه بعد يومين من نشر مايكل دو أدييه كاريكاتير لترامب يلعب "الجولف"، وهى لعبته المفضلة، على جثث أب وطفلته مهاجرين غرقوا قبل أسبوع فى نهر ريو جراندى، على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.



كاريكاتير الرسام الكندى

وذكر رسام الكاريكاتير على حسابه بموقع تويتر أنه تم استبعاده وأن رسومه لن تنشر فى أى من إصدارات شركة بروزويك نيوز، مشيرا إلى أن الكرتون المشار إليه هو الثالث حيث رسم اثنين يتعلقا بترامب خلال الاسبوع الماضي. وذكر أنه وقع جدال مع الشركة بشأن رسومه.

ونفت شركة Brunswick News Inc، في بيان لها الأحد، بأنه "من الخطأ تمامًا الإيحاء" بأنها ألغت تعاقدها مع الصحفى بسبب رسم كاريكاتورى يتعلق بترامب"، وقالت إن دي أدييه لم يعرض أبدًا رسمه الكاريكاتورى المتعلق بترامب على الشركة، وأنها قررت بالفعل "إعادة" رسام كاريكاتير آخر قالت إنه يحظى بشعبية لدى القراء.