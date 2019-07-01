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سماع مرافعة دفاع 28 إخوانيا فى إعادة محاكمتهم بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. اليوم

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:00 ص
سماع مرافعة دفاع 28 إخوانيا فى إعادة محاكمتهم بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. اليوم قضية اقتحام الحدود الشرقية - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الاثنين لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 28 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".


اقتحام السجون

اقتحام الحدود الشرقية

المستشار محمد شرين فهمى

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