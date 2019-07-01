سفارة واشنطن فى موسكو تحذر من تدهور صحة المعتقل الأمريكى بول ويلان

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حذّرت السفارة الأمريكية فى موسكو من تدهور الحالة الصحية للمواطن الأمريكى المعتقل فى روسيا بتهمة التجسس بول ويلان.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن السفارة الأمريكية فى العاصمة الروسية، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، إن السلطات الروسية رفضت طلباً بإرسال طبيب إلى المشتبه به بول ويلان للقيام بفصحه.

وأوضحت السفارة، أنه على الرغم من أن ويلان يتلقى الرعاية الطبية الأساسية إلا أنها حذرت فى الوقت نفسه من تدهور حالته الصحية، ونفت الخارجية الروسية اليوم، حسبما ذكرت (إيه بى سى نيوز) ، أن تكون هناك خطط لتبادل بول ويلان بمواطنين روس محتجزين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحمل المشتبه به الأمريكى بتهم الجاسوسية ويلان الجنسية البريطانية، الأيرلندية، والكندية إلى جانب الأمريكية، وكان قد تم اعتقاله فى أحد فنادق موسكو خلال شهر ديسمبر الماضى ووجهت إليه تهم بالتجسس يمكن أن تصل مدة السجن تبعاً لها إلى حوالى 20 عاماً، فيما ينفى ويلان، جندى المارينز الأمريكى السابق، الاتهامات الموجهة إليه.