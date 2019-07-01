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طوال شهر يوليو الجارى احتفالاً بالعيد القومى..

سفارة مصر فى بلجراد تطلق الشهر الثقافى المصرى الثاني فى صربيا

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:25 م
سفارة مصر فى بلجراد تطلق الشهر الثقافى المصرى الثاني فى صربيا السفير عمرو الجويلى
كتب : أحمد جمعة

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أعلن سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلى" إطلاق الشهر الثقافي المصري الثاني ،  في أرجاء صربيا طوال شهر يوليو الجارى احتفالاً بالعيد القومى واستمراراً للتقليد الذى استنته السفارة العام الماضى بما لقى ترحيباً كبيراً من مختلف الدوائر الإعلامية المحلية، وأحدث رواجاً كبيراً في الاهتمام بزيارة مصر.

وأثنى الجويلى ، على الدعم الكبير الذى قدمته وزيرة الثقافة من خلال قطاع العلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة برئاسة الدكتورة هبة يوسف، بالمشاركة مع قطاع العلاقات الثقافية الدولية بوزارة الخارجية، لإقامة تلك الفعاليات على الوجه اللائق.

وأوضح "الجويلى" أن فعاليات الشهر الثقافي الثانى تشمل المعرض المجمع المتجول الأول المعنون "تحت الأضواء - المجموعات المصرية القديمة في المتاحف في صربيا" الذى يستمر طوال الشهر في بلجراد، ثم يدور على المتاحف الإحدى عشر في المدن السبع المشاركة: ويتضمن عروض خاصة لفرقة رضا الفولكلورية بجولة استثنائية في صربيا تشمل عروضاً بمتحف الفن الأفريقي ، والمركز الثقافي في مدينة سومبور أقصى شمال صربيا Sombor ، وفى أنشطة عاصمة الشباب الأوروبية لعام 2019 في نوفى سادNovi Sad OPENS ، وبالمركز الثقافي لمدينة "أوزيتسا Užice " غرب صربيا الجارى عقد اتفاقية توأمة بينها وبين أسوان، وبالمركز الثقافي لمدينة نوفى بازار Novi Pazar عاصمة إقليم السنجق ذي التقاليد الإسلامية البلقانية الراسخة، وبالمركز الثقافي لمدينة "نيش Niš " ثالث أكبر مدينة بصريا والمدينة الرئيسية في الجنوب، وبالمركز الثقافي لمدينة "لسكوفاتس Leskovac " التي شهدت افتتاح الممر "10" الطريق السريع الذى يربط وسط وجنوب أوروبا، والمركز الثقافى "مادلينانيوم Madlenianum" وهى الأوبرا الوحيدة المملوكة للطقاع الخاص بالبلقان.

ووصف سفير مصر في بلجراد ، هذه الجولة بأنحاء صربيا بأنها غير مسبوقة في التعاون مع عدد كبير من البلديات التي تحرص السفارة على التواصل معها باعتبارها الوسيلة الأنجع لتقريب العلاقات المباشرة بين الشعبين في مصر وصربيا على مستوى المحليات.

وأضاف سفير مصر ، أن الشهر الثقافي المصرى الثانى سيشمل أيضاً الاحتفال بالعليد الوطني لمصر بمقر المتحف الوطني، وهى المرة الوحيدة إلى الآن التي يفرد المتحف قاعاتها المرموقة لعيد قومى لأى دولة، تقديراً لعرض محتوياته من عدد من القطاع الآثرية المصرية، خاصة مومياء نسمين التي تم إفراد جزءاً خاصاً بها في المتحف.

وأشار "الجويلى" الى أن الفعاليات تشمل أيضاً الحضارة المعاصرة، حيث قامت السفارة بإخراج معرض للصور التي أعدها قطاع العلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة المعنونة " الخط العربي: الأصالة والحداث" بالتعاون مع مركز الثقافة العربية الذى أسسه مجموعة من شباب خريجى قسم اللغة العربية في جامعة بلجراد من جانب؛ ومن جانب آخر  يشارك كل من الدكتورة أسماء الدسوقي الأستاذة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان والدكتور حنفي محمود الفنان التشكيلي في "مستعمرة الفن يجريسكا Jegricka: ببلدية تمرين شمال صربيا، ثم يقومون بجولة في عدد من المراكز الثقافية بإنحاء البلاد.

 

وثمن" عمرو الجويلى" استضافة عدد كبير من الجهات الصربية لفعاليات الشهر الثقافي المصرى الثانى، وللمشاركين المصريين، بما يعكس الاهتمام بالتعرف على الحضارة المصرية القديمة والمعاصرة.


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