زغاريد وتمزيق مذكرات.. طلاب الثانوية العامة يحتفلون بنهاية الامتحانات

المحافظات - إبراهيم سالم - محمود عجمى - عماد عرفة - عادل ضرة – مصطفى عادل

انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة، من أداء أمتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، مؤكدين أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، ولم يتضمن أية نقاط صعبة.

وعبر طلاب الأدبى وعلمى علوم عن فرحتهم بانتهاء الامتحانات، من خلال إطلاق الزغاريد ورمى الأقلام من أعلى سور مدرسة الثانوية بنات ببنها، إلى جانب تمزيق أوراق المراجعات.

وفى أسيوط، سادت حالة من الفرحة بين طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان التربية الوطنية، والذى كان أقرب للمعلومات العامة "السياسية".

وقال الطلاب إبراهيم عصام وأحمد مجدى على عزب وأحمد جمال محمد إبراهيم، إن الامتحان فى مجمله سهل وفى متناول الطالب المتوسط، ولكن للأسف ليس مادة مجموع ولكن مادة نجاح، مؤكدين أن الامتحان كان أقرب إلى اختبار المعلومات العامة فى المجال السياسى حيث فوجئنا بوجود سؤال عن المشاركة السياسية وآخر عن أهمية الأحزاب السياسية ودورها وغيرها ولم ترد أية شكاوى من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم باسيوط عن وجود أية مشاكل متعلقة بالامتحان.

وفى البحر الأحمر، طمأن طلاب الثانوية العامة بمدينة الغردقة، أولياء أمورهم على سهولة امتحانات اللغة الفرنسية والتربية الوطنية، مؤكدين أن الامتحانات كانت سهلة وبسيطة وفى مستوى الطالب المتوسط.

بينما كانت هناك آراء مختلفة بين الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة الألمانية كلغة إنجليزية ثانية، حيث أكد بعض منهم على طول أسئلة الامتحان بينما أكد آخرون أن الامتحان كان سهلا.

وعن امتحان مادة التربية الوطنية أكد الطلاب عن سهولة الامتحان وأن اليوم كان جيدا بشكل عام، ولا يوجد أى مشكلات خلال الامتحان.

وفى الغربية، سيطرت حالة من الفرحة بين طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم والأدبي لسهولة امتحان مادتى الفرنساوى والألمانى، وانتهاء الطلاب من اداء امتحانات ماراثون الثانوية العامة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم لسهولة الامتحانات، مؤكدين أن الأسئلة كانت مباشرة وواضحة وفى مستوى الطالب المتوسط، معلنين عن انطلاقهم لقضاء الإجازة بعد انتهاء ماراثون الامتحانات وانتظار النتيجة.

فى الوقت الذى سيؤدى فيه طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضيات امتحان مادة الجبر بعد غد الأربعاء.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.



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