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زعيمة حزب الخضر الألمانى تربط صحة أنجيلا ميركل بالتغير المناخى

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:30 م
زعيمة حزب الخضر الألمانى تربط صحة أنجيلا ميركل بالتغير المناخى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
كتبت: إنجى مجدى

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زعمت زعيمة حزب الخضر الألمانى أن نوبات الارتجاف التى بدت على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال أكثر من حدث، أخرهم أثناء حضورها قمة العشرين، تتعلق بالتغير المناخى.

 

وبحسب صحيفة التايمز، البريطانية، فإن أنالينا بيربوك، زعيمة حزب الخضر المعنى بالبيئة، اعتذرت عن تصريحات سابقة أرجعت فيها الاضطرابات الصحية لدى ميركل إالى موجة الحر وتغير المناخ.

 

وأثارت رجفة الأطراف لدى ميركل عندما حضرت أحداثاً عامة رفيعة المستوى، مخاوف بشأن صحتها ، كما أثارت اهتمام وكالات الاستخبارات الغربية. وقالت صحيفة بيلد آم سونتاج الألمانية: "أحد أجهزة المخابرات الغربية الرائدة تتأكد: المشكلة الصحية للمستشارة الألمانية مشكلة عصبية ".

 

وبدت صحة ميركل، التى تبلغ 64 عاماً، غير مستقرة وشوهدت بينما يدها كانت ترتجف فى حدثين فى برلين بفارق ثمانية أيام وأثيرت تساؤلات عن المشكلة خلال قمة مجموعة العشرين التى انعقدت فى اليابان نهاية الأسبوع الماضى. وأصرت المستشارة قائلة "أنا بخير.. ليس لدى شئ محدد يمكننى إعلانه".


التغير المناخى

المانيا

انجيلا ميركل

قمة العشرين

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