رويترز: هيئة السلع التموينية تسعى لشراء قمح للشحن فى أغسطس

رويترز

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الاثنين، إنها تسعى لشراء كمية لم تحددها من القمح من الموردين العالميين في مناقصة، للشحن في الفترة بين الثاني والثاني عشر من أغسطس.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تطلب شراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول ظهر الثلاثاء، على أن تعلن النتائج في الساعة فى اليوم ذاته.

ويجب أن تكون عروض القمح على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل للشحن.