سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 07:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رويترز: رئيس الموساد الإسرائيلى يرى فرصة فريدة للسلام مع العرب فى ظل المخاوف المشتركة من إيران

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:34 م
رويترز: رئيس الموساد الإسرائيلى يرى فرصة فريدة للسلام مع العرب فى ظل المخاوف المشتركة من إيران رئيس الموساد جوزيف كوهين
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) اليوم الاثنين، إن لدى إسرائيل والدول العربية الحليفة للولايات المتحدة ما قد تكون فرصة فريدة لإبرام اتفاق سلام في المنطقة نظرا لمخاوفها المشتركة المتعلقة بإيران.

 

وأضاف رئيس الموساد جوزيف (يوسي) كوهين، في ظهور علني نادر، أن الجهاز شكل قوة مهام هدفها رصد فرص تحقيق السلام في منطقة لا ترتبط إسرائيل فيها بعلاقات كاملة إلا مع بلدين هما مصر والأردن.

 

وتابع قائلا في مؤتمر هرتزليا، وهو منتدى أمني دولي سنوي منعقد بالقرب من تل أبيب "يلمح الموساد اليوم فرصة نادرة، ربما تلوح للمرة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط، للتوصل إلى تفاهم في المنطقة من شأنه أن يفضي إلى اتفاق سلام شامل".

 

وأضاف كوهين "المصالح المشتركة والحرب مع خصوم مثل إيران وإرهاب الجهاديين والعلاقات الوثيقة مع البيت الأبيض وقنوات الاتصال مع الكرملين تتحد كلها معا لتشكيل ما قد يكون فرصة لا تتاح سوى مرة واحدة".

 

وجمعت الولايات المتحدة شخصيات بارزة عربية وغير عربية في البحرين الأسبوع الماضي لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني بما قد يساعد في استئناف محادثات السلام مع إسرائيل.

 

وقاطع الفلسطينيون مؤتمر المنامة، إذ يرون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحيزة لصالح إسرائيل ويعتبرون أن هناك حيلة لحرمانهم من هدفهم المتمثل في إقامة دولة مستقلة. أما إسرائيل، التي أرسلت وفدا غير رسمي إلى المؤتمر، فقد اعتبرته فرصة لتعزيز علاقاتها بالعالم العربي.

 

وتأمل واشنطن أن تمول الدول الخليجية الثرية خطة أمريكية للتجارة والاستثمار تتوقع إسهام دول مانحة ومستثمرين بمبلغ 50 مليار دولار للاقتصاد الفلسطيني واقتصادات دول عربية مجاورة.

 

لكن الفلسطينيين والكثير من العرب في المنطقة رفضوا الخطة الاقتصادية واعتبروها غير مجدية من دون اتفاق سياسي، وهو هدف أخفقت جهود السلام السابقة مرارا في تحقيقه.

 

وقال كوهين في خطابه الذي لم يشر فيه إلى الفلسطينيين إلا في سياق التهديدات التي تمثلها الفصائل المسلحة لإسرائيل، إن العديد من الدول العربية "لا تستطيع مواجهة سلوك إيران البلطجي".

 

وأشار إلى برنامج إيران النووي وتقديمها العون لمسلحين في لبنان وسوريا واليمن ومناطق أخرى ومسؤوليتها المزعومة عن سلسلة هجمات تخريبية استهدفت ناقلات نفط في الخليج في الآونة الأخيرة.

 

وأضاف كوهين أن تحسين إسرائيل علاقاتها مع سلطنة عمان، التي زارها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أكتوبر الماضي، أعقب "جهدا سريا مطولا من الموساد" للسعي إلى تعزيز العلاقات.

 

وأشار إلى ما وصفها بأنها "مجموعة متنامية من الدول المسؤولة والجادة" في المنطقة لديها "قنوات اتصال مفتوحة مع إسرائيل"، لكن من دون علاقات رسمية، وتتعاون معها بطرق مختلفة. ولم يحدد كوهين تلك الدول بالاسم.

 

ومع تهديد إيران بتجاوز الحدود التي يفرضها الاتفاق المبرم في 2015 لكبح مشاريعها النووية والذي انسحبت واشنطن منه العام الماضي، أكد كوهين من جديد سياسة إسرائيل الخاصة بعدم السماح لخصمها اللدود بامتلاك قنبلة نووية.

 

وقال "لم يوقع الموساد أو دولة إسرائيل على الاتفاق النووي وسنفعل كل ما يلزم لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية أبدا".

 

وأبلغ مصدران رويترز اليوم الاثنين، بأن إيران تخطت الحد المسموح لها بامتلاكه من مخزون اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي، في تحد لمطالب الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لها بضرورة الالتزام به رغم العقوبات الأمريكية.

 

وتنفي طهران السعي لحيازة قنبلة نووية.

 

وقال كوهين، قبل ورود أنباء تخطي طهران الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب "يتعلق الأمر حاليا بتخصيب اليورانيوم بنسبة مئوية منخفضة نسبيا وبكميات ليست كبيرة. يتمثل الخطر في تسريع وتيرة التخصيب وزيادة الكميات".

 

وتابع قائلا "تخيلوا ما سيحدث إذا أصبح مخزون المواد لدي الإيرانيين قابلا للانشطار على مستوى التخصيب للأغراض العسكرية، ثم على مستوى الاستخدام في قنبلة بالفعل. سيكون الشرق الأوسط، ومن بعده العالم بأسره، مكانا مختلفا. لذلك على العالم ألا يسمح بحدوث ذلك".

 

 


اسرائيل

فلسطين

الموساد

مصر

ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة