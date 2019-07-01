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رفع كفاءة الإنارة والرصف بريف المنتزة شرق الإسكندرية

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:05 م
رفع كفاءة الإنارة والرصف بريف المنتزة شرق الإسكندرية رصف ريف المنتزة شرق الإسكندرية
الاسكندرية - جاكلين منير

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استكملت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، أعمال الرصف، وذلك  تحت إشراف العميد خالد كشك رئيس حي ثان المنتزه، ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى، الاثنين، حيث تم الانتهاء من أعمال إعادة الشىء لأصله إثر الانتهاء من أعمال خاصة بشركة الكهرباء، وذلك فى الطريق الواصل بين عزبة حوض 10 وكوبرى عزبة الستين بريف المنتزة.

وجاءت تلك الأعمال في إطار تنفيذ الحى لرفع كفاءة الطرق والتى تساهم فى تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات وذلك لرفع المعاناه عن المواطنين وعودة الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط..

من جهه أخرى قامت إدارة عمليات الكهرباء بحي ثان المنتزه ، الاثنين، باستبدال عدد 24 كشاف صوديوم بكشافات ليد 150 وات، واستبدال عدد 3 كشافات ليد تالفة بثلاثة آخرين 150 وات وذلك بشارع مصطفى كامل بالرصيف القبلى.

جاءت الأعمال تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية للتيسير على المواطنين وإنارة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية واتخاذ اللازم نحو رفع كفاءة مرفق الكهرباء.

 


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