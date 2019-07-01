رفض استئناف المتهمة بإدخال أوراق تحركات الإخوان فى سجن طرة واستمرار حبسها

كتب كريم صبحى

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، رفض استئناف، ربة منزل ضبط بحوزتها أوراق تخص جماعة الإخوان، حاولت إدخالها لزوجها الإخوانى أثناء زيارتها له فى سجن طرة واستمرار حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيق.



وبدأت تفاصيل تلك الواقعة، أثناء فحص أفراد قوة تأمين سجن طرة، أقارب المتهمين وقت الزيارات وبتفتيش المتهمة، عثر بحوزتها على أوراق بين طيات مستندات دراسية، بها آخر التطورات التى وصل إليها تنظيم جماعة الإخوان، وتحركاتهم وتواصلهم مع أعضاء التنظيم الدولى للإخوان.





وتبين من التحريات والتحقيقات، أن زوج المتهمة قيادى إخوانى، محبوس على ذمة قضية انضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن زوجته حاولت إدخال أوراق وتهريبها له أثناء زيارته فى سجن طرة، ضمن أوراق دراسية، وتبين أن من بين تلك المستندات أوراق، بها معلومات عن أحوال جماعة الإخوان بعد ثورة 30 يونيو، فتم القبض عليها، وإحالتها للنيابة.



سجن طرة، الإخوان، المعادى، نيابة المعادى ،قسم المعاكتب كريمقررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، رفض استئناف، ربة منزل ضبط بحوزتها أوراق تخص جماعة الإخوان، حاولت إدخالها لزوجها الإخوانى أثناء زيارتها له فى سجن طرة واستمرار حبسها45 يومًا على ذمة التحقيق.



وبدأت تفاصيل تلك الواقعة، أثناء فحص أفراد قوة تأمين سجن طرة، أقارب المتهمين وقت الزيارات وبتفتيش المتهمة، عثر بحوزتها على أوراق بين طيات مستندات دراسية، بها آخر التطورات التى وصل إليها تنظيم جماعة الإخوان، وتحركاتهم وتواصلهم مع أعضاء التنظيم الدولى للإخوان.





وتبين من التحريات والتحقيقات، أن زوج المتهمة قيادى إخوانى، محبوس على ذمة قضية انضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن زوجته حاولت إدخال أوراق وتهريبها له أثناء زيارته فى سجن طرة، ضمن أوراق دراسية، وتبين أن من بين تلك المستندات أوراق، بها معلومات عن أحوال جماعة الإخوان بعد ثورة 30 يونيو، فتم القبض عليها، وإحالتها للنيابة.