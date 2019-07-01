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رئيس وزراء الصين يؤكد أهمية تعميق الشراكة مع منتدى دافوس

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:54 م
رئيس وزراء الصين يؤكد أهمية تعميق الشراكة مع منتدى دافوس رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ
أ ش أ

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قال رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) الصيني، لي كه تشيانغ، إن بلاده ترغب في تعميق الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس)، وتوسيع التعاون معه في مختلف المجالات.

 

جاء ذلك خلال لقاء تشيانغ مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "كلاوس شواب"، اليوم الاثنين، في مدينة داليان شمال شرقي الصين.

 

من جانبه، أكد شواب أن المنتدى يعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه يولي بالغ الاهتمام للتعاون مع الجانب الصيني، ويرغب في الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين وخدمة نمو الصين بصورة أفضل.

 

وتستضيف الصين الدورة الـ13 من منتدى دافوس الصيفي يومي 1 و2 يوليو الجاري، بحضور أكثر من 1900 سياسي ورجل أعمال وباحث وممثل إعلامي من أكثر من 100 دولة.

 

ويعقد منتدى دافوس الصيفي، الذي أنشأه المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2007، بشكل سنوي في الصين، بالتناوب بين المدينتين الساحليتين تيانجين وداليان.

 


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