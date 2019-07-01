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رئيس نقابة المحمول: ارتياح بالسوق لحل أزمة هواوى.. ووقفنا بجانبها فى الأزمة

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:06 م
رئيس نقابة المحمول: ارتياح بالسوق لحل أزمة هواوى.. ووقفنا بجانبها فى الأزمة هواتف هواوى - أرشيفية
كتبت: هبة السيد

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قال محمد المهدى، رئيس مجلس إدارة نقابة الاتصالات والمحمول، تعليقا على قرار الولايات المتحدة بالسماح للعملاق الصينى "هواوى" بشراء منتجات من الموردين الأمريكيين أن هناك ارتياح لدى التجار بعد هذا القرار لاسيما وسط مخزون كبير لديهم من أجهزة هواوى، مشيرا أن التجار وقفوا بجانب الشركة فى ازمتها الأخيرة.

 

وأضاف المهدى، لـ"اليوم السابع"، أن التجار عادة ما يستفيدون من وجود لاعبين كبار فى السوق المصرى وأكثر من منافس وهو ما يساهم فى زيادة الطلب، لافتا أن تأثر لاعب كبير فى السوق يؤثر بالسلب على التجار.

 

وقال رئيس مجلس إدارة نقابة الاتصالات والمحمول، إن التجار كانوا متعاونين لأقصى درجة مع شركة هواوى وكانوا يشعرون أنها لعبة ضد الشركة لن تستمر للنهاية وهو موقف جيد يحسب للتجار.

 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أكد إنه سيسمح أخيرا لشركة Huawei الصينية، بشراء منتجات من الموردين الأمريكيين، وذلك بعد محادثاته مع الرئيس الصينى شى جين بينج خلال قمة العشرين السبت الماضى.


هواوى

تجار المحمول

قمة العشرين

دونالد ترامب

نقابة المحمول

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