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رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد محطة المياه المدمجة بالطود لمتابعة التطوير

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:16 م
رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد محطة المياه المدمجة بالطود لمتابعة التطوير اللواء محمد يحيى رئيس شركة المياه والصرف الصحى بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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زار اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الإثنين، محطة مياه الطود المدمجة لمتابعة العمل والتجديدات بداخل المحطة لتجديد شهادة TSM، برفقة المهندس محمد عويس مدير عام المياه، والمهندس عاطف النجار مدير عام المشروعات، واستقبلهم النجار أحمد مدير إدارة مياه الطود.

وأبدى رئيس شركة المياه خلال زيارة المحطة، عن رضائه وإعجابه بتجديد الهدارات والمرشحات وعمل سيراميك وتغيير الوسط الترشيحى، وأبدى موافقته على تجديد باقى المرشحات بالكامل لضمان ضخ المياه للمواطنين بالجودة المطلوبة حسب المواصفات، كما عبر عن رضاه على مستوى العمل بشكل عام بداخل المحطة وقدم الشكر للعاملين بالمحطة.

وقال وليد الإدفاوى مسئول التوعية بشركة مياه الشرب بالأقصر، إن شهادة TSM الدولية، تمنح بعد أن تكون المحطة اجتازت كافة اختبارات التفتيش الفنية والتقنية والإدارية، والاستعداد التام الذى يضمن التنظيم والترتيب لجميع الإجراءات التى يتم تنفيذها داخل المحطة، ومنها أسلوب تشغيل قياسى وصيانة قياسية، وجودة مياه منتجة لتحقيق أقصى درجات الرضا للمواطن ومنع وتقليل فترات انقطاع المياه عن المواطنين عن طريق اتخاذ أقصى درجات الاستعداد المتاحة داخل المحطة لمواجهة أى مشكلات طارئة فى المياه، والسلامة والصحة المهنية حفاظاً على أرواح وصحة العاملين وكذلك الموارد البشرية الخاصة بالمحطة، وتنظيم العمل والعلاقات الإدارية بين الأفراد داخل المحطة.


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شهادة دولية لمحطة مياة الاقصر

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