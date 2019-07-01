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رئيس جهاز مدينة السادات: رفع كفاءة وتطوير شارع أبوبكر الصديق بطول 7 كم

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:03 ص
رئيس جهاز مدينة السادات: رفع كفاءة وتطوير شارع أبوبكر الصديق بطول 7 كم رصف طرق_ أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أكد  المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه جار العمل على رفع كفاءة وتطوير شارع أبو بكر الصديق بمدينة السادات بطول 7 كم فى الاتجاهين وبعرض 10أمتار  لكل اتجاه. 

وقال رئيس الجهاز، تشمل أعمال التطوير، تنفيذ أعمال رصف الشارع بطبقة الاسفلت، وتنفيذ أعمال الأرصفة بالخرسانة المطبوعة بأشكال ديكورية، وكذا أعمال البردورات والإنترلوك بداية من طريق البراميتر وحتى مول السلام بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم مد فترة العمل للشركة المنفذة حتى الساعات الأخيرة من اليوم، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير. 

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من الطبقة الرابطة للأسفلت بعدة أماكن مختلفة بتلك المسافة، بداية من مول دار مصر، وحتى المنطقة السكنية الرابعة بالمدينة.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه السادات

رصف طرق

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