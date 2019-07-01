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رئيس جامعة عين شمس يفتتح الدورة الثانية لتدريب الأطباء الأفارقة

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:17 م
رئيس جامعة عين شمس يفتتح الدورة الثانية لتدريب الأطباء الأفارقة جانب من الافتتاح
كتب محمود راغب

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افتتح الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدورة التدريبية الثانية لتدريب الأطباء الأفارقة لمواجهة الأمراض الإستوائية المهملة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتو أيمن صالح، مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية وعدد من ممثلى منظمة الصحة العالمية  WHOو سفراء عدد من الدول الإفريقية.

أقيمت الدورة التدريبية للعام الثانى على التوالى بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى والمعروفة اختصارا باسم "جايكا " ، وهي منظمة حكومية مستقلة تختص بمساعدة النمو الاقتصادى والاجتماعى فى الدول النامية، والوكالة المصرية للشراكة و التنمية (EAPD).

وفى كلمته الافتتاحية أكد الدكتور عبد الوهاب عزت، أن جامعة عين شمس تحرص على نقل خبراتها فى مختلف المجالات و بخاصة مجال المستشفيات لمختلف الدول و بالأخص الدول الإفريقية النامية ، انطلاقاً من دورها المجتمعي و تطبيقاً لفلسفة جامعة بلا أسوار.

و أوضح الدكتور محمود المتيني أنه من المقرر تدريب 17 طبيب من 12 دولة إفريقية بواقع 170 ساعة تدريبية ، تشمل التدريب النظري و التدريب العملي بمشاركة 15 قسم من أقسام كلية الطب للتدريب على كيفية مواجهة 20 مرض من الأمراض الإستوائية المهملة.

ومن المقرر أن يستمر التدريب في الفترة من 1 يوليو و حتى 25 من يوليو الجاري ، لتدريب أطباء من دول الصومال ، أوغندا ، زامبيا ، نيجيريا ، غانا ، ليبيريا ، بوروندي ، كينيا ، ملاوي ، الكونغو ، ليبيريا ، تنزانيا.

 

 

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طب عين شمس

الطلاب الافارقه

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