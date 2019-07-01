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رئيس جامعة الإسكندرية يبحث إنشاء درجات علمية مشتركة مع جامعة بيس الأمريكية

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:57 م
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث إنشاء درجات علمية مشتركة مع جامعة بيس الأمريكية جانب من القاء
الإسكندرية أسماء على بدر

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استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأثنين، الدكتور مارفين كريسلوف رئيس جامعة "بيس الأمريكية، لبحث سبل التعاون الممكنة بين الجامعتين فى المجالات الأكاديمية المختلفة، وإنشاء درجات علمية مشتركة بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، خاصة فى مجالات التسويق وإدارة الأعمال وعلوم البيئة والحاسب الآلي، وتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة لتفعيل هذا التعاون.

وخلال كلمته، أكد رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة لديها اتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات العالمية، والعديد من البرامج المشتركة مع جامعات أمريكية، لافتا أن جامعة الإسكندرية وقعت اتفاقية لتفعيل نظام الكليات المجتمعية داخل مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو النظام الذى يتيح للدارسين الحصول على شهادة بعد سنتين، واستكمال الدراسة بجامعة الإسكندرية، أو إحدى الجامعات الأمريكية لمدة سنتين أخرتين، والحصول على شهادة مشتركة من الجامعتين، فضلا عن التعاون مع جامعة فيرجينيا تك الأمريكية.

كما أشار الكردى، إلى بدء الدراسة بكلية الحوسبة وعلوم البيانات، والتى تأتى تماشياً مع التطور العلمى والتكنولوجى الهائل فى العالم، وأهمية مواكبة جامعة الإسكندرية لهذا التطور، ودعا إلى التعاون المشترك مع جامعة "بيس الأمريكية" من خلال البرامج الدراسية المتطورة التى ستقدمها الكلية الجديدة.

فيما أكد الدكتور مارفين كريسلوف ، أن سعيد بزيارته لمصر ، حيث أكد أن مصر تشهد طفرة عمرانية كبيرة خاصة فى المشروعات القومية التى تقام حاليا، ومشروعات البنية التحتية، ورحب بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، لاسيما أنها تتبوأ مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية.

حضر اللقاء، الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة، والدكتور إسماعيل جمعة عميد كلية التجارة الأسبق، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية.

 
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث إنشاء درجات علمية مشتركة مع جامعة بيس الأمريكية (1)
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث إنشاء درجات علمية مشتركة مع جامعة بيس الأمريكية

رئيس جامعة الإسكندرية يبحث إنشاء درجات علمية مشتركة مع جامعة بيس الأمريكية (2)
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث إنشاء درجات علمية مشتركة مع جامعة بيس الأمريكية

رئيس جامعة الإسكندرية يبحث إنشاء درجات علمية مشتركة مع جامعة بيس الأمريكية (3)
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث إنشاء درجات علمية مشتركة مع جامعة بيس الأمريكية

 


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