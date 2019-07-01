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رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تنمية جنوب الوادى ومحافظة المنيا

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:25 م
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تنمية جنوب الوادى ومحافظة المنيا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الاثنين مع وزير الموارد المائية والرى، لبحث موقف مشروعات تنمية جنوب الوادى ومحافظة المنيا. 
 
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع عرض المخطط العام لأعمال التنمية فى منطقة جنوب الوادى، ومنها مزرعة الرياح، وبعض الأنشطة القائمة على المياه الجوفية، وكذا تم عرض نتائج الأبحاث التى أجريت على التربة لتحديد مدى صلاحيتها للأنشطة الزراعية. 
 
وعرض وزير الموارد المائية والرى جهود الوزارة لتوفير كافة الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات المائية، والإجراءات التى قامت بها وزارة الرى لإدارة الموسم فى إطار التحديات المائية القائمة. 
 
من جانبه وجه رئيس الوزراء بأن يُراعى عند إقامة أية مشروعات تنموية إعادة استخدام المياه، وتطبيق طرق الرى الموفرة للمياه مثل الرى بالتنقيط، والرى تحت السطح، أخذاً فى الاعتبار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بحسن إدارة مواردها المائية.  
 
 

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