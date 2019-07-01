رئيس الوزراء الكويتى يبحث مع جنبلاط تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية

الكويت (أ ش أ)

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليوم الاثنين، مع رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى النائب وليد جنبلاط، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما اللبنانية.

كما بحث الجانبان – خلال اللقاء الذى عقد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح – العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دفعها إلى آفاق أرحب، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى النائب وليد جنبلاط، قد وصل إلى الكويت، والوفد المرافق له فى وقت سابق اليوم، فى زيارة رسمية يلتقى خلالها عددا من المسئولين الكويتيين.