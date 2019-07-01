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رئيس الوزراء الإيطالى: مصير قبطان سفينة "سى ووتش 3" فى يد القضاء

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:28 م
رئيس الوزراء الإيطالى: مصير قبطان سفينة "سى ووتش 3" فى يد القضاء كارولا راكيتى قبطان سفينة سى ووتش 3
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، إنه أبلغ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن مصير قبطانة سفينة الإنقاذ الألمانية "سى ووتش 3" فى يد القضاء فى بلاده وأن النظام التنفيذى منفصل تمامًا عنه.

وأضاف كونتى - فى تصريحات أدلى بها للصحفيين حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - أنه رده كان إجابة عن سؤال ميركل حول مصير القبطانة الألمانية كارولا راكيتي، التى أرست سفينتها الإغاثية فى ميناء جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية بدون أخذ تصريح لإنزال 40 مهاجرًا كانوا على متنها.

ومن المقرر أن تمثل القبطانة الشابة أمام هيئة محكمة إيطالية فى وقت لاحق اليوم لسماع أقوالها فى قضية اصطدام سفينتها بقارب للشرطة الإيطالية يوم السبت الماضي، حيث يتبنى وزير الداخلية ماتيو سالفينى قرارات صارمة حيال السفن الإغاثية التى تجلب المهاجرين إلى إيطاليا.

 

 


رئيس الوزراء الايطالى

اعتقال قبطان سفينة

الشرطة الايطالية

محكمة ايطالية

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