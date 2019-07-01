رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق يؤكد التزام بلاده تجاه السلام والتعاون مع لبنان

أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماسيمو داليما، التزام بلاده تجاه السلام وتضامنها وتعاونها مع لبنان في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق عقب لقاء عقده مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مساء اليوم في مقر الحكومة.

وقال ماسيمو داليما : "بحثنا في سبل تعزيز العلاقات بين بلدينا، ولا سيما من أجل السلام في هذه المنطقة التي تعيش أوضاعا صعبة للغاية، ولدعم السلام في سوريا، وإعادة إحياء الأمل في الدولة الفلسطينية، والتعايش بشكل عام من أجل استقرار المنطقة".