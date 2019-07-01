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رئيس الوزراء: إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة نهاية 2019

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:32 ص
رئيس الوزراء: إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة نهاية 2019 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة التى صححت المسار لمصر، مؤكدا أن ما يتم من حصاد للمشروعات التى تمت فى مصر ومعدلات النمو الاقتصادى نتيجة ثورة 30 يونيو العظيمة .

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن أى إصلاح اقتصادى، لابد وأن يكون له تداعيات، وبالتالى فإن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، رافقه برامج للرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى استمرار الحكومة بقوة فى منظومة التموين، واستهداف الفئات الأكثر فقرا.

وأكد رئيس الوزراء، أنه بنهاية 2019 سيتم إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى خفض معدلات الفقر فى الصعيد.

 

 

 

 


التامين الصحى الشامل

مجلس الوزراء

ثورة 30 يونيو

بورسعيد

الصحة

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