رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تحاضر في "سياسة واقتصاد" جامعة القاهرة

تستضيف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ماريا فيرناندا جارسيس رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء محاضرة بعنوان "العمل المتعدد الأطراف في عالم متغير" يوم الخميس الموافق 4 يوليو، بمبنى الكلية.

وصرح الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن المحاضرة تتناول الأوضاع العالمية المعاصرة، كما تتناول الأداء الأممي ومواقف هيئة الأمم تجاه القضايا الدولية المتعددة.

تتناول المحاضرة كذلك العمل المتعدد الأطراف في العالم المعاصر، ومواقف الجمعية العامة وهيئة الأمم إزاء القضايا الدولية السياسية والاقتصادية المعاصرة.