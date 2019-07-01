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رئيسة تايوان تزور أمريكا منتصف الشهر فى خطوة من المرجح أن تغضب الصين

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:22 ص
رئيسة تايوان تزور أمريكا منتصف الشهر فى خطوة من المرجح أن تغضب الصين رئيسة تايوان تساي إينج
(رويترز)

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قالت الحكومة التايوانية إن رئيسة تايوان تساي إينج ستقضى أربع ليال فى الولايات المتحدة هذا الشهر أثناء زيارة حلفاء دبلوماسيين لبلادها فى الكاريبى فى خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين التى تعتبر تايوان إقليما منشقا.

وأوضحت الصين إنه ليس من حق تايوان إقامة علاقات كدولة مع دول أخرى ووصفتها بأنها أكثر القضايا حساسية وأهمية في العلاقات مع الولايات المتحدة التي ليس لها علاقات رسمية مع تايوان ولكنها تعد سندها الدبلوماسي الرئيسي ومورد السلاح لها.

وقال ميجيل تساو نائب وزير الخارجية التايوانى، إن تساى ستقضي ليلتين في الولايات المتحدة خلال كل من ذهابها وإيابها من زيارتها لسانت فينسنت وجرينادينز وسانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس وهايتي خلال الفترة من 11 إلى 22 يوليو.

وأضاف أن تفاصيل الجزء الأمريكي من الرحلة ما زال يجري ترتيبها.

ولم يصدر رد من بكين.

 


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بكين

الولايات المتحدة

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