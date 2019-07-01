سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 12:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 1/7/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 1/7/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 24 36

طنطا 25 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 32

مطروح 23 30

السلوم 24 31

سيوة 25 37

بورسعيد 24 30

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 24 31

رفح 24 31

رأس سدر 26 33      

نخل 19 35  

نويبع 27 36  

طابا 25 35   

كاترين 16 32

الطور 27 35 

شرم الشيخ 30 38     

الغردقة 30 39

مرسى علم 29 37

الفيوم 25 38

بنى سويف 25 38

المنيا 26 39

أسيوط 26 39

سوهاج 27 39

قنا 28 40

الأقصر 28 41

أسوان 30 42 

أبوسمبل 30 42        

الوادي الجديد 26 41

شلاتين 28 36

أبو رماد 29 35        

حلايب 30 34

رأس حدربة 30 33

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 43

المدينة 26 42

الرياض 27 45

المنامة 33 41

أبوظبى 31 43

الدوحة 33 44

الكويت 33 47

دمشق 17 35

بيروت 26 29

عمان 18 33

القدس 18 29

غزة 21 30    

بغداد 27 43

مسقط 34 39

صنعاء 17 29

الخرطوم 28 40

طرابلس 22 30        

تونس 21 33

الجزائر 21 27

الرباط 16 24

نواكشوط 22 30

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 27  

إسطنبول 21 29

إسلام آباد 28 42

نيودلهى 31 43

جاكرتا 23 33

بكين 23 34

كوالالمبور 24 31     

طوكيو 20 24

أثينا 22 31

روما 18 34

باريس 13 27 

مدريد 20 36

برلين 14 28  

لندن 12 21

مونتريال 17 24        

موسكو 15 25

نيويورك 23 31

واشنطن 18 30


الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

الأحد، 30 يونيو 2019 01:04 م

الأرصاد: وصول نسبة الرطوبة 80% وراء الشعور بارتفاع حرارة الجو

الأحد، 30 يونيو 2019 10:55 ص

الأرصاد: غدا طقس حار على الوجة البحرى والقاهرة والعظمى بالعاصمة 37 درجة

الأحد، 30 يونيو 2019 10:36 ص

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأحد، 30 يونيو 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قطار الاصلاح فى محطته الأخيرة.. ترشيد الدعم يمنح الفقراء 149 مليار جنيه.. الدولة تنتهى من أكبر خطة شاملة لضبط الموازنة وإصلاح التشوهات المالية وتقليص الفارق بين الإيرادات والمصروفات ..وتشديد الرقابةعلى الإنفاق

قطار الاصلاح فى محطته الأخيرة.. ترشيد الدعم يمنح الفقراء 149 مليار جنيه.. الدولة تنتهى من أكبر خطة شاملة لضبط الموازنة وإصلاح التشوهات المالية وتقليص الفارق بين الإيرادات والمصروفات ..وتشديد الرقابةعلى الإنفاق

ثلاث سنوات من الإنجاز.. الإصلاح الاقتصادى يعالج أخطاء 72 سنة.. خطة هيكلة الاقتصاد وترشيد الدعم تعيد ضبط الموازنة العامة .. وتعزز قدرة الدولة على مساندة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية .. وتحقيق التنمية

ثلاث سنوات من الإنجاز.. الإصلاح الاقتصادى يعالج أخطاء 72 سنة.. خطة هيكلة الاقتصاد وترشيد الدعم تعيد ضبط الموازنة العامة .. وتعزز قدرة الدولة على مساندة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية .. وتحقيق التنمية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل

الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل

آخر جرعات الدواء المر.. الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة

آخر جرعات الدواء المر.. الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة

اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين

اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة