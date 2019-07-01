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دبلوماسيان: موافقة وشيكة على تولى تيمرمانس رئاسة المفوضية الأوروبية

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:39 ص
دبلوماسيان: موافقة وشيكة على تولى تيمرمانس رئاسة المفوضية الأوروبية السياسى الهولندى الاشتراكى فرانس تيمرمانس
رويترز

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قال دبلوماسيان اليوم الاثنين إن قادة الاتحاد الأوروبى يوشكون على الاتفاق على تولى السياسى الهولندى الاشتراكى فرانس تيمرمانس منصب رئيس المفوضية الأوروبية فيما يتوقع أن تتولى كريستالينا جورجيفا المنتمية لتيار يمين الوسط رئاسة المجلس الأوروبى.

وأضافا أن رئيس الوزراء البلجيكى شارل ميشيل يعد مرشحا قويا لشغل منصب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبى.

وقال الدبلوماسيان إن مانفريد فيبر، الذى رشحه حزب الشعب الأوروبى المنتمى ليمين الوسط لشغل منصب رئيس المفوضية، سيتولى فيما يبدو رئاسة البرلمان الأوروبي.

وأشار الدبلوماسيان إلى أن النقاشات بين القادة بشأن من سيشغلون المناصب العليا في التكتل لم تنته بعد رغم مرور أكثر من 18 ساعة على بدء المحادثات.

 

 


الاتحاد الأوروبى

المفوضية الأوروبية

فرانس تيمرمانس

كريستالينا جورجيفا

المجلس الأوروبى

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