خطط طموحة لتقليص انبعاثات الكربون وحماية البيئة فى النمسا

كتب محمد تهامى زكى

كشف سباستيان كورتس، زعيم حزب الشعب المحافظ، الأكثر شعبية فى النمسا عن حزمة إجراءات جديدة للمساهمة بشكل فعال فى حماية البيئة وتقليص انبعاثات الكربون، وتعهد بتوليد الكهرباء فى النمسا من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2030، ورفض فكرة فرض ضريبة جديدة على انبعاثات الكربون.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكد زعيم حزب المحافظين، والمرشح الأوفر حظا لتشكيل الحكومة الجديدة بحسب نتائج استطلاعات الرأى، أن الأولوية القصوى للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وبدء عملية تغيير تعتمد على الابتكارات العلمية الحديثة وتقليص انبعاثات حركة المرور.

وقال "حماية المناخ لا تكون بفرض الضرائب المرتفعة وحظر المنتجات"، رافضا فرض ضرائب جديدة لتأثيرها السلبى بشكل خاص على الريفيين والطبقة الضعيفة اجتماعيا.

وأضاف كورتس، الذى تتوقع جميع الاستطلاعات عودته إلى منصب مستشار النمسا فى انتخابات سبتمبر القادم: "يجب تكريس حماية المناخ كهدف للدولة فى الدستور"، مشيرا إلى أهمية العمل على تقدم النمسا فى تكنولوجيا الهيدروجين وكشف عن خطط لإنشاء مركز هيدروجين كبير فى النمسا، مضيفا: "نريد أن نجعل النمسا رائدة فى مجال تكنولوجيا الهيدروجين".