حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان

صرح بذلك العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان والذى أكد أن الحملة نجحت فى رفع 120 حالة إشغال و65 من المضبوطات ، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر إشغال طريق متنوعة.

وأشار إلى أن الحملة تمت بمشاركة قوات من قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم عاطف عبد الله رئيس القسم والنقيب شريف الحجار رئيس مباحث المرافق ، بالإضافة إلى المسئولين والعاملين والفنيين بحى جنوب مدعمين بسيارات النقل ومعدات الإزالة.