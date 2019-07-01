حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة المحمودية بنطاق حى جنوب.
صرح بذلك العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان والذى أكد أن الحملة نجحت فى رفع 120 حالة إشغال و65 من المضبوطات ، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر إشغال طريق متنوعة.
وأشار إلى أن الحملة تمت بمشاركة قوات من قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم عاطف عبد الله رئيس القسم والنقيب شريف الحجار رئيس مباحث المرافق ، بالإضافة إلى المسئولين والعاملين والفنيين بحى جنوب مدعمين بسيارات النقل ومعدات الإزالة.
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