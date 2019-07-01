سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 10:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:32 م
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة المحمودية بنطاق حى جنوب.

صرح بذلك العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان والذى أكد أن الحملة نجحت فى رفع 120 حالة إشغال و65 من المضبوطات ، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر إشغال طريق متنوعة.

وأشار إلى أن الحملة تمت بمشاركة قوات من قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم عاطف عبد الله رئيس القسم والنقيب شريف الحجار رئيس مباحث المرافق ، بالإضافة إلى المسئولين والعاملين والفنيين بحى جنوب مدعمين بسيارات النقل ومعدات الإزالة.

 

 
 
 
 

 


اسوان

حملات ازالة

المحمودية

الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تختار محمد حفظى ضمن أعضاء لجنة الأوسكار

أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تختار محمد حفظى ضمن أعضاء لجنة الأوسكار

Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale

Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

البحر من أمامه والسيف فى ظهره .. أول ملامح مسلسل The Witcher

البحر من أمامه والسيف فى ظهره .. أول ملامح مسلسل The Witcher

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة