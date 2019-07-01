سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 04:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس مهندس يزور شهادات لحديثى التخرج بالموسكى

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:40 م
حبس مهندس يزور شهادات لحديثى التخرج بالموسكى شهادات مزورة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر نيابة الموسكى، حجز مهندس بإحدى شركات الإنشاءات، 24 ساعة على ذمة التحريات، بعد قيامه بتزوير شهادات الدورات التدريبية فى مجال "سلامة الإنشاءات، والوقاية من الحرائق، لترويجها على خريجى كليات الهندسة "حديثى التخرج" مقابل مبالغ مالية.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، ورود معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، تفيد تردد أحد الأشخاص على محال تصنيع الأختام والزنكوغراف بدائرة قسم شرطة الموسكى، وطلب تقليد أكلاشيه منسوب صدوره لإحدى الجهات النقابية بدون تكليف من الجهات المختصة.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطه، وتبين أنه مهندس بإحدى شركات الإنشاءات - مقيم بالجيزة، وعثر بحوزته على (خاتم لإحدى النقابات "مقلد" – 9 شهادات لدورات تدريبية بأسماء أشخاص مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" - 9 شهادات لدورات تدريبية منسوب صدورها لإحدى جمعيات السلامة والصحة المهنية مدون عليها أسماء مختلفة - 7 كارنيهات مدون عليها باللغة الأجنبية تفيد الحصول على دورات تدريبية فى السلامة والصحة المهنية بأسماء أشخاص مختلفة "جميعها مزورة".

 

وأضافت التحقيقات، أنه بمواجهة رجال المباحث المتهم بالمضبوطات، اعترف باصطناع الخاتم، بقصد استخدامه فى تزوير الشهادات والكارنيهات المضبوطة بحوزته، وإعداد شهادات لدورات تدريبية وتعليمية للمهندسين حديثى التخرج فى مجالات (سلامة الإنشاءات والوقاية من الحرائق ونظم إدارة السلامة) مقابل مبلغ مالى قدره 3000 جنيه عن الشهادة الواحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


تزوير مستندات

عقوبه التزوير

مديرية أمن القاهرة

الموسكى

نيابة الموسكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة