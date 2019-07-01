جمارك الدخيلة تحبط تهريب كمية من الشماريخ والألعاب النارية

تم تشكيل لجنة جركية بمنطقة الفحص والمعاينة الثانية بجمرك الدخيلة والمكونة من محمد الشرقاوى مأمور الحركة ومحمد عادل مثمن تحت اشراف سعيد ابو سكينة مدير الادارة بحضور رمضان خير مندوب مكافحة التهريب وياسر السمان مدير ادارة مكافحة التهرب الجمركى وعبد الهادى لمعاينة مشمول حاوية 40 قدم رقم FCIU 822831 / 6 الواردة من الصين والمقيدة تحت رقم مهمل 30 لسنة 2019 بإسم شركة A .M M. للاستيراد والصنف طبقا للمستندات Gypsum Board ( جيبسون بورد )بوزن 20 طن .

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 1150 كرتونة شماريخ وألعاب نارية متنوعة بوزن 25 طنا و780 كيلو جرام وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 32 مليونا و250 ألفا و780 جنيه.

وقرر حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

يأتى ذلك تطبيقا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و مجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية المشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال مكافحة التهريب.