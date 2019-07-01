سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:03 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

جمارك الدخيلة تحبط تهريب كمية من الشماريخ والألعاب النارية

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:19 م
جمارك الدخيلة تحبط تهريب كمية من الشماريخ والألعاب النارية الشماريخ والألعاب النارية المضبوطة
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الإدارة العامة لحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة سعيد جاد بجمرك الدخيلة من ضبط محاولة تهريب كمية من الشماريخ والألعاب النارية المحظور استيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر والتعليمات الأمنية ولخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام .

تم تشكيل لجنة جركية بمنطقة الفحص والمعاينة الثانية بجمرك الدخيلة والمكونة من محمد الشرقاوى مأمور الحركة ومحمد عادل مثمن تحت اشراف سعيد ابو سكينة مدير الادارة بحضور رمضان خير مندوب مكافحة التهريب وياسر السمان مدير ادارة مكافحة التهرب الجمركى وعبد الهادى لمعاينة مشمول حاوية 40 قدم رقم FCIU 822831 / 6 الواردة من الصين والمقيدة تحت رقم مهمل 30 لسنة 2019 بإسم شركة A .M M. للاستيراد والصنف طبقا للمستندات  Gypsum Board ( جيبسون بورد )بوزن 20 طن .
 
وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 1150 كرتونة شماريخ وألعاب نارية متنوعة بوزن  25 طنا و780 كيلو جرام  وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 32 مليونا و250 ألفا و780 جنيه.
 
وقرر حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.
 
يأتى ذلك تطبيقا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و مجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية المشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال مكافحة التهريب.
 
 
 

 


الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

جمارك الاسكندريه

ميناء الدخيلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جمارك الدخيلة تحبط تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية

السبت، 29 يونيو 2019 11:28 م

جمارك الدخيلة تحبط تهريب أقراص مخدرة فى شحنة أحذية

الخميس، 20 يونيو 2019 12:35 ص

صور.. جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية بها 1100 كرتونة ألعاب نارية وشماريخ

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:50 م

صور .. جمارك الدخيلة تحبط تهريب مستحضرات تجميل مخبأة فى حاويات

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:01 م

جمارك الدخيلة تضبط محاولتى تهريب طبنجة وطلقات وألعاب نارية وورق طباعة

الخميس، 23 مايو 2019 09:32 م

جمارك الدخيلة تضبط سلاحا ناريا وعدد من الطلقات والأسلحة البيضاء

الجمعة، 03 مايو 2019 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تختار يسرا ومحمد حفظى ضمن أعضاء لجنة الأوسكار

أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تختار يسرا ومحمد حفظى ضمن أعضاء لجنة الأوسكار

Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale

Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

البحر من أمامه والسيف فى ظهره .. أول ملامح مسلسل The Witcher

البحر من أمامه والسيف فى ظهره .. أول ملامح مسلسل The Witcher

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة