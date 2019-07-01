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جامعة طنطا: انطلاق برنامج تبادل الطلاب للجامعات العربية بزيارة لجامعة "نزوى" بعمان

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:34 م
جامعة طنطا: انطلاق برنامج تبادل الطلاب للجامعات العربية بزيارة لجامعة "نزوى" بعمان انطلاق برنامج التبادل الطلابي للجامعات العربية
الغربية – عادل ضرة

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أعلن الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن سفر وفد طلاب جامعة طنطا، اليوم، لجامعة "نزوى" بسلطنة عمان ضمن برنامج التبادل الطلابي بين الجامعات العربية والذي يهدف إلى تنويع معارف الطلاب وإكسابهم مفاهيم جديدة والتعرف على حضارات الأمم وتاريخها.
 
وقال الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إن الوفد المبتعث من جامعة طنطا بلغ عددهم 26 طالبة من كافة التخصصات بمرحلتى الليسانس والبكالوريوس، مضيفاً أن هذا البرنامج يمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات مع طلاب الجامعات العربية.
 
انطلاق برنامج التبادل الطلابي للجامعات العربية بزيارة لجامعة نزوى بسلطنة عمان (1)
انطلاق برنامج التبادل الطلابي للجامعات العربية بزيارة لجامعة نزوى بسلطنة عمان

انطلاق برنامج التبادل الطلابي للجامعات العربية بزيارة لجامعة نزوى بسلطنة عمان (2)
انطلاق برنامج التبادل الطلابي للجامعات العربية بزيارة لجامعة نزوى بسلطنة عمان

انطلاق برنامج التبادل الطلابي للجامعات العربية بزيارة لجامعة نزوى بسلطنة عمان (3)
انطلاق برنامج التبادل الطلابي للجامعات العربية بزيارة لجامعة نزوى بسلطنة عمان

 


جامعه طنطا

جامعه نزوى بعمان

برنامج التبادل الطلابي للجامعات العربية

الأنشطة الطلابية

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