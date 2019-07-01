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جامعة سوهاج تستحدث 4 برامج جديدة للدراسات العليا بتربية سوهاج

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:10 م
جامعة سوهاج تستحدث 4 برامج جديدة للدراسات العليا بتربية سوهاج الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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استحدثت جامعة سوهاج 4 برامج جديدة للدراسات العليا وآخر بمرحلة الليسانس والبكالوريوس بكلية التربية لتبدأ الدراسة بهم العام الدراسى القادم 2019/2020،صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وأضاف أحمد عزيز فى بيان أنها تأتى تلك البرامج لضمان الإستمرار فى تجديد وإضافة البرامج الدراسية بما يتناسب مع التطور العلمى المستمر لخدمة مختلف مجالات البحث العلمي.

وأشار عزيز إلى أهمية مواصلة خريجى الجامعات مرحلة الدراسات العليا، والتى تساهم فى إثراء الجانب العلمى والثقافى وزيادة التعمق فى التخصص لديهم، فإذا كانت مرحلة البكالريوس تؤهل متخصصين فى مجالات مختلفة فإن مواصلة الدراسات العليا تزيد الطالب دقة وقوة فى تخصصه، كما تتيح لهم الفرصة للمشاركات العلمية الجادة فى مجال التأليف والمؤتمرات والندوات والمحاضرات وغير ذلك مما يعود بالفائدة الكبيرة عليه وعلى غيره، مضيفاً أنه سيتم استحداث برامج للدراسات العليا تشمل الدبلوم المهنية فى تخصصات الإعلام التربوي،  الجودة والإصلاح التعليمي.

وقال الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية أن برامج الدراسات العليا تتضمن أيضا برنامج الدبلوم المهنية فى تخصص السياسة التعليمية والقياس النفسي، بالإضافة إلى برنامج إعداد معلم الفلسفة والاجتماع لمرحلة الليسانس والبكالوريوس.

 

 

 


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