جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية لقرية دسيا

الفيوم رباب الجالي

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم قافلة طبية لقريتى دسيا والسنباط تحت إشراف الدكتور عاصم العيسوى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور فاطمة عبد الله إسماعيل وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد صفاء الدين مدير عام المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتورة شربات ثابت الأستاذ المساعد بكلية التمريض والدكتورة أمل إبراهيم والدكتورة أسماء كمال المدرستان بكلية التمريض وسوزان عبد القادر مدير عام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وذلك اليوم الاثنين.

وقال الدكتور أشرف رحيل، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، إن القافلة الطبية تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تأكيد دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال فترة الصيف وخطاب وزير التعليم العالى فى هذا الشأن باختيار المناطق أو القرى للعمل على تطويرها خلال مدة زمنية محددة.



وأوضح رحيل، أن الاختيار وقع على قرية دسيا حيث تشمل خطة تطويرها تنفيذ عددًا من الأنشطة بها خلال شهرى يوليو وأغسطس 2019 تضم قوافل طبية وزراعية وبيطرية ودورات تدريبية وحملات توعوية وأنشطة بيئية بالإضافة إلى ورش عمل للتعريف بقضايا المرأة.



يذكر أن القافلة تتم بالتعاون مع كليتى الطب والتمريض ومديرية الصحة بالفيوم وجمعية الفيوم لتنمية الزراعات العضوية والمجلس القومى للمرأة وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار وفرع جهاز شئون البيئة بالفيوم وكذلك مديريتى الصحة والتربية والتعليم.



وتشمل القافلة الطبية 7 تخصصات مختلفة تضم الأطفال والرمد والعظام والجلدية والصدرية والأنف والأذن والباطنة.



وقامت القافلة بإجراء الكشف الطبى وصرف الأدوية اللازمة لعدد 957 حالة منها 260 أطفال و137 جلدية و127 باطنة و160حالة عظام و123 أنف وأذن و65 صدرية و85 حالة رمد.



وقام الفريق المشارك من كلية التمريض بعمل حملة توعية وقياس الضغط والسكر لعدد من الحالات من أهل القرية.