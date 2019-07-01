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جامعة أسيوط تنظم قافلة طبية مجانية للوادى الجديد الخميس المقبل

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:38 م
جامعة أسيوط تنظم قافلة طبية مجانية للوادى الجديد الخميس المقبل قافل طبية - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت محافظة الوادى الجديد عن وصول القافلة الطبية العلاجية التابعة لجامعة أسيوط يومى الخميس والجمعة 4 ، 5 يوليو الجارى وذلك لتوقيع الكشف الطبى وتقديم الأدوية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة بالمجان لأبناء المحافظة بمركزى الخارجة وباريس.

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، فى بيان يأتى ذلك فى إطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز فى بعض التخصصات الطبية.

أكد المحافظ على استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزراة الصحة بالوادى الجديد بأن القافلة تشمل على تخصصات "باطنة عامه – جراحه – نفسيه وعصبيه – نساء وتوليد – مسالك بوليه – جلديه وتناسليه – أطفال – أمراض صدريه – جراحه عظام – أنف وأذن – جراحه عيون – جهاز هضمى وكبد – جراحه أوعيه دموية – جراحه تجميل – جراحة أسنان" وسوف تباشر القافلة اعمالها يوم الخميس بمستشفى الخارجة العام ويوم الجمعة بمستشفى باريس المركزى .

 

 


صحة الوادى الجديد

جامعه اسيوط

قوافل طبية مجانية

الجامعات المصرية

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