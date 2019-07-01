تفريغ 80 طن مهيئات وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الأثنين، بلغت 26 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 3 سفن حاويات، وغادر الميناء 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات، ومغادرة سفينة، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء، دخول سفينة البضائع العامة WORLD CARRIOR، والتى ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 126 مترا والغاطس 7.3 مترا، وذلك لتفريغ 80 طن مهيئات.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والي الميناء.