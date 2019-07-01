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"تعليم الأقصر" : بدء اختبارات قبول الطلاب بمدارس النيل بمدينة طيبة الجديدة

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:37 ص
"تعليم الأقصر" : بدء اختبارات قبول الطلاب بمدارس النيل بمدينة طيبة الجديدة الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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التقى الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر،عدد من العاملين بديوان المديرية لمناقشة سير العمل والمعوقات ووضع خطط التطوير، حيث عقد لقاء مع أيمن محمد أحمد منسق الصفوف الأولى ومدير إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية، للوقوف على آخر المستجدات بالتدريبات الخاصة بالصفوف الأولى ورياض الأطفال.
 
كما التقى وكيل الوزارة بخالد أمين بتنسق المتابعه بالمديرية لبحث خطة المتابعة والإستعداد للعام الدراسي الجديد، وفى سياق آخر عقد إجتماع مع رؤساء أقسام التعليم الثانوى بالادارات التعليمية لبحث الإستعداد لإمتحانات الصف الأول الثانوى الفرصة الإلزامية الثانية.
 
وأشار الشناوي عايد، أنه سيعقد لقاءت متعددة مع القيادات والعاملين بمديرية التربية والتعليم بالاقصر لبحث سبل تطوير الأداء وتحسين الخدمة المقدمة، حيث يأتى ذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
كما صرح الشناوي عايد، أن مدارس النيل المصرية بمدينة طيبة الجديدة انتهت من المقابلات الشخصية لقبول الطلاب للعام الدراسي الجديد 2019/2020، ويجري بدء عقد إختبارات قبول الطلاب للمراحل من Kg1 حتى G4 داخل نفس مقر المدرسة، مؤكداً علي أنه شهدت إختبارات قبول الطلاب بمدارس النيل إقبالاً غير مسبوق، حيث ستعقد دورة تأهيلية للطلاب المقبولين بمدارس النيل الدولية قبل بداية العام الدراسى سيتم الإعلان عن تفاصيلها عن طريق البريد الإلكتروني المدون في الطلب المقدم.
 
الجدير بالذكر أن مدارس النيل المصرية هى مدارس مصرية بمعايير دولية تقدم نموذجاً تعليمياً دولياً بهوية مصرية يعتمد على مناهج مصممه بأحدث المعايير العالمية وتمنح الطلاب الخريجين شهادات معتمده دولياً حيث أن المحتوى التعليمي الذى يتم تقديمه فى مدارس النيل المصرية يتم عبر شراكة استراتيجية مستدامة مع جامعة كامبريدج البريطانية بمستوى جودة خدمة ينافس تلك المقدمة من المدارس الدولية، بمصروفات تنافسية للأسر متوسطة الدخل غير القادرين على رسوم المدارس الدولية مرتفعة التكلفة.
 
 

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