تعليق قمة قادة الاتحاد الأوروبى حول المناصب العليا للتكتل فى بروكسل للثلاثاء

بروكسل (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، تعليق قمة قادة الاتحاد الأوروبى فى عاصمة بلجيكا بروكسل، حول المناصب العليا للتكتل، حتى صباح غدا الثلاثاء، فى الحادية عشرة صباحا حسب التوقيت المحلى للبلاد .

وقال توسك - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)- حسبما ذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية، اليوم- إن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى، الذين اجتمعوا منذ ظهر أمس الأحد لتعيين الرئيس القادم للمفوضية الأوروبية، والذى يمكن أن يكون الدبلوماسى الإشتراكى ووزير الخارجية الهولندى السابق فرانز تيمرمانز، لم يعلنوا حتى الآن أى نتيجة .

وكانت انتخابات البرلمان الأوروبى قد أطلقت، فى مايو الماضى، دورة سياسية جديدة لكنها تركت كتلة الاشتراكيين (يسار الوسط) الرئيسية فى البرلمان، وكتلة حزب الشعب الأوروبى (يمين الوسط) فى وضع ضعيف، ما زاد من صعوبة تأمين أغلبية، حيث تم ربط تعيين الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية بنتيجة الانتخابات، بعد أن قدمت عدة كتل سياسية مرشحا رئيسيا لهذا المنصب.